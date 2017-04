Hier wäre mehr drin gewesen.

Wer sich ein wenig in der brasilianischen Metal-Szene auskennt, wird irgendwann einmal über den Namen THIAGO BIANCHI gestolpert sein. Nun kommt der KARMA-, NOTURNALL- und ex-SHAMAN-Sänger mit seiner ersten Solo-Platte heraus und weicht kaum von seiner powermetallischen Grundhaltung seiner Vergangenheit und hauptberuflichen Gegenwart ab. So gibt es auf "Arena" zwar nettes, aber leider viel zu häufig in der Mittelklassigkeit versinkendes Kraftmetall, das an zu vielen Ecken und Enden den berühmten Funken vermissen lässt.

Versteht mich nicht falsch – die vorliegenden 14 Songs sind alles andere als schlecht. Selbst die beiden Neuinterpretationen ('Nova Era' ursprünglich von ANGRA und der TEARS FOR FEARS-Hit 'Woman In Chains') sorgen für angenehme Klänge und das Sammelsurium der Gaststars wirkt auch nicht zusammengewürfelt, sondern gut durchdacht. Und trotzdem sind Songs wie 'Trust Me', 'Learn To Let It Go' oder 'Adore' einfach zu vorhersehbar, als hätte man diverse Fragmente der "Arena"-Songs an anderen Stellen bereits gehört. Es fehlt an Spannung, an Ecken und Kanten, an großen und noch größeren Song-Monumenten, die die Sonne Südamerikas in das noch verregnete Mitteleuropa entführen und die Augen zum Funkeln bringen. 'The Scar Is The Pay Off' und 'I Live' kommen zwar auch nicht hieran, haben aber dennoch etwas Prägnantes an sich.

Daran mangelt es THIAGO BIANCHIs "Arena" jedoch im Großen und Ganzen. Songs, die von "ganz nett" bis "och joa" fröhlich umherspringen, jedoch viel zu vorhersehbar sind, um einen richtigen Spannungsbogen aufzubauen. Lob gibt es von mir hinsichtlich der Gastbeiträge sowie des handwerklichen Know-Hows, doch um mein Power-Metal-Herz im Sturm zu erobern, braucht es doch etwas mehr, Herr Bianchi.