Auch ohne Strom ein Hochgenuss.

Dass BIFFY CLYRO für mich eine der besten Live-Bands überhaupt ist, habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal erwähnt. Die sympathischen Schotten leben ihre Musik auf der Bühne voll aus, sind live deutlich härter, haben aber auch immer eine zarte Seite. Dass sie mittlerweile zudem wohl zu den erfolgreichsten Rock-Acts auf der Insel gehören, erklärt dann auch, warum MTV Simon Neil und die Johnston-Brüder ausgewählt hat, um die legendäre "MTV Unplugged"-Serie wieder aufleben zu lassen.



Ein Blick auf die Setlist zeigt, dass das Trio nicht nur auf Nummer sicher geht, sondern ein paar Mal in die Schatzkiste gegriffen hat. Natürlich gibt es die großen Hits wie 'The Captain', 'Biblical', 'Black Chandelier', 'Folding Stars' oder 'Mountains', die allesamt auch im akustischen Gewand hervorragend funktionieren. Daneben gibt es aber mit der "Puzzle"-B-Seite 'Drop It', der neuen Nummer 'Different Kind Of Love', der Coverversion des BEACH BOYS-Klassikers 'God Only Knows' oder dem Country-Ausflug 'Small Wishes' eben diverse Überraschungen zu hören.



Gerade 'Small Wishes' gewinnt hier ganz deutlich. Wo der Song auf "Ellipsis" wie ein mutwillig platziertes Störfeuer wirkt, hat er in dieser Umgebung seinen richtigen Platz gefunden und dabei verändern die Jungs den Song nicht einmal groß. Aber er fließt einfach wunderbar ins Gesamtprogramm ein und wird auch von den Fans hervorragend aufgenommen. Beim neuen Song 'Different Kind Of Love' bin ich sehr gespannt, wie die vollständige Version klingen wird. Ich glaube nicht, dass es eine Nummer wie 'Re-Arrange' oder 'Opposites' (beide hier natürlich auch vertreten) wird. Also kein Song, der sowieso akustisch ist.



Ein kleiner Makel ist, dass die Band sich entschieden hat, vier an diesem Abend im Londoner Roundhouse gespielte Songs nicht auf das Album zu packen, da Simon mit seiner Gesangsleistung nicht zufrieden ist. Das ist natürlich total legitim, aber mit 'The Rain', 'Diary Of Always', 'God & Satan' und 'Breatheher' wären eben noch ein paar unerwartete Songs hinzugekommen.



Klar ist, dass "MTV Unplugged" in der Audioversion schon wirklich viel Spaß macht und ich bin sicher, dass es in der ebenfalls erscheinenden DVD-Version sogar noch besser wird, da dann die besondere Stimmung und die besondere Bühne (der Dreier sitzt quasi in einem Garten) voll zur Geltung kommen. Von daher kann ich auch nur empfehlen, sich das CD/DVD-Paket zu holen. Tolle Band, toller Auftakt der "MTV Unplugged"-Reihe. Freut euch auf die Tournee im September.