Der Zug rollt weiter ...

Man kann heute in alle Richtungen spekulieren, warum es BIG BIG TRAIN nie auf die Liste der ganz großen britischen Prog-Bands geschafft hat. Vielleicht hat es daran gelegen, dass die Truppe in ihrer Frühphase noch nicht mit den ganz großen Alben um die Ecke gekommen ist und man sie somit vorzeitig als Durchschnittskapelle abgestempelt hat. Es ist sicherlich auch etwas daran, dass man zu Zeiten, in denen SPOCK'S BEARD und Co. einen massiven Hype erlebten, nicht entsprechend gepusht wurde, obschon mit Alben wie "The Difference Machine" und "The Underfall Yard" das Material da gewesen wäre. Eine weitere Theorie besagt, dass die Engländer irgendwann gar kein Interesse mehr daran hatten, im Konzert der großen Progressive-Rock-Acts mitspielen zu wollen, weil ein solcher Fokus vielleicht das Songwriting beeinflusst hätte. Doch egal welcher Variante man glauben schenken will: Fakt ist, dass BIG BIG TRAIN nach 25 Jahren immer noch am Start ist und unbeirrt sein Ding durch zieht. Und alleine dafür gebührt der Band schon mal der allergrößte Respekt.



Letzteren verdient aber auch der aktuellste Output, der zwar nicht zu den ganz großen Sternstunden der anspruchsvollen Rockmusik gehören mag, mit seinen feinen Harmonien, seinen angenehm verspielten Instrumentalparts und seinen erstklassigen Gesangsdarbietungen dennoch zu den Alben gehört, die der geneigte Gönner im laufenden Kalenderjahr genauer unter die Lupe nehmen sollte. Die Truppe um Tausendsassa Nick D'Virgilio spielt seine Stärken vor allem in den bedächtigen Momenten aus und überzeugt mit einigen packenden Keyboardarrangements und einer Reihe sanfter Melodien, die sich vor allem in Longtracks wie 'Experimental Gentleman' und 'A Mead Hall In Winter' so richtig breitmachen können. Was "Grimspound" aber hin und wieder abgeht, ist die letzte Entschlossenheit bzw. ein paar konsequentere Strukturen, denn gelegentlich irrt die Band heuer etwas ziellos durch ihre Kompositionen, was sich schon im Opener 'Brave Captain' bemerkbar macht. Der angesprochene Held benötigt jedenfalls eine ganze Weile, bis er den Song in den Griff bekommt und die einzelnen Motive zusammenführt. Ähnliches erlebt man später auch in 'The Ivy Gate' und 'Grimspound', beides beileibe keine schlechten Nummern, irgendwie aber nicht fokussiert genug bearbeitet, als dass hier eine klare Linie erkennbar wäre.



Trotzdem liegt es am Ende fern, zu sehr über einzelne Kleinigkeiten zu meckern, denn im Großen und Ganzen kann die Band die genannten Unzulänglichkeiten mit butterweichen Harmonien und wirklich beeindruckend aufeinander abgestimmten Gesängen wieder weitestgehend kaschieren. "Grimspound" ist sicherlich nicht der Höhepunkt in der langen Diskografie der Briten; aber es ist eines jener BIG BIG TRAIN-Alben, die positiv in Erinnerung bleiben!



Anspieltipps: As The Crow Flies, On The Racing Line