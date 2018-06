Diese norwegischen Prog- und Extreme-Metaller verstehen auch was von Melodic Rock.

Was kommt wohl dabei heraus, wenn sich Musiker, die zuvor bei so unterschiedlich ausgerichteten Formationen wie SCARIOT, BLOOD RED THRONE, SATYRICON und WITHEM aktiv waren, zusammenschließen, um gemeinsam loszulegen? Eine überraschend eingängige und zudem entspannte Mischung muss man sagen, denn von der vermuteten, schrägen stilistischen Achterbahnfahrt in heftige Gefilde ist bei BIG CITY wahrlich nichts zu hören.

Im Gegenteil, die fünf routinierten Norweger haben sich unter diesem Banner formiert, um ihrer gemeinsamen Vorliebe für melodischen Hard Rock und Melodic Rock mit 80er-Schlagseite zu frönen. Dabei geben Sänger Jan Le Brandt, die beiden Gitarristen Daniel Olaisen und Frank Ørland sowie die Rhythmus-Fraktion Miguel Pereira (bass) und Frank Nordeng Røe (dr.) auch mehr als nur gute Figur ab.

Das von Daniel initiierte Unternehmen (der Großteil der Songideen geht auf ihn zurück) weiß sowohl mit knackig-rockenden Tracks zu gefallen, schafft es aber auch überzeugend die nicht minder hingebungsvoll intonierten balladesken Songs kitschfrei und "ungekünstelt" rüberzubringen.

Das vor Spielfreude überschäumende Album (das obendrein von einem gelungenen wie geschmackvollen Artwork von Tim Eckhorst veredelt wurde) ist aber trotz aller Reminiszenzen an die Vergangenheit keineswegs als "altbacken" zu bezeichnen, schließlich ist der Sound von Martin Berger (der auch noch diverse, unterstützende Keyboard-Passagen eingespielt hat) überaus zeitgemäß ausgefallen.

Die zehn Songs wissen zwar auch durch den musikalisch einwandfreien Vortrag zu gefallen, leben aber in erster Linie vom immensen Abwechslungsreichtum und noch viel mehr von der Hingabe, mit der die Norweger zur Sache gehen. Zu einem durchaus empfehlenswerten Werk für die Melodic-Fraktion ist "Big City Life" aber wohl auch deshalb geworden, weil sich gleich mehrere Tracks auf Anhieb als potentielle Hit-Kandidaten entpuppen. Und das unabhängig vom Härtegrad, wie unter anderem die flotte Hook-Bombe 'Cryin’ In The Night', das eher geradeaus rockende, riff-betonte 'Stars Surrounding' sowie das epische 'Tower Of Babylon' nachhaltig unter Beweis stellen. Noch nicht ganz von dieser Qualität waren jene Songs, die BIG CITY für das Debüt "Wintersleep" 2013 eingespielt hatte. Da diese Scheibe offenbar nur noch ganz schwer zu erhalten ist, hat man sich dazu entschlossen dieses Album der Digipak-Version der CD als "Bonus" beizulegen. Eine großzügige Geste und zudem die Möglichkeit sich ein Bild von der Entwicklung der Formation zu machen.