Tolles, kuzweiliges Album aus der Schweiz!

Obwohl "Never A Dead End" der Schweizer BIG CLYDE nur mit einer Gesamtspielzeit von knapp 25 Minuten aufwartet, liegt dafür die Trefferquote der sechs enthaltenen Titel bei 100 Prozent. Wer die Jungs nun aufgrund ihrer Herkunft mit den großen ihres Landes wie beispielsweise GOTTHARD, KROKUS oder SHAKRA in einen Topf stecken möchte, liegt damit aber nicht ganz richtig. Zwar können die sechs fett produzierten Titel qualitativ mit denen ihrer Landsmänner locker mithalten und obwohl BIG CLYDE auch äußerst melodiös klingt und zudem großen Wert auf tolle, greifende Refrains legt, hören sich die Eidgenossen einfach anders und eigenständiger an.

Die Video-Auskopplung zu 'Walk The Dog' ist ein passendes Beispiel dafür: Der Track erinnert in seiner Grundstimmung eher an amerikanische Bands wie SIXX AM als an die oben genannten. Sänger Kev Volken verfügt zudem über ein sowohl sehr kräftiges, als auch gefühlvolles Organ, welches wie geschaffen für diesen Musikstil ist und mich dabei auch tatsächlich etwas an James Michael (SIXX AM) erinnert. Das Gitarrendoppel mit Sandro Vanetti und Marko Hegner lässt nichts anbrennen und tobt sich auf dem tighten Rhythmusteppich, der von Schlagzeuger Remo Löffel und Basser Sid De Leeuwe solide ausgerollt wird, nach allen Regeln der Kunst aus.

Die Scheibe bietet puren, unverfälschten Rock'n'Roll und schreit förmlich danach auf den Bühnen dieser Welt livehaftig aufgeführt zu werden und eure Städte zum Einsturz zu bringen. Benannt nach der großen Dampflock, welche in den späten 1800er Jahren in Australien gefertigt wurde, haben sich die fünf Musiker zur Aufgabe gemacht, alles unbarmherzig niederzurollen, was sich ihnen in den Weg stellt und sich durch nichts und niemanden aufhalten zu lassen.

Ich bin gespannt wohin die Reise dieser erst 2016 gegründeten und sehr talentierten Truppe in diesen schwierigen Zeiten noch geht. Genügend Potenzial ist auf alle Fälle vorhanden, um nach der hoffentlich zeitnah endenden Virus-Krise mit ihrer Spielfreude und frenetischen Energie voll durchzustarten. Hoffen wir innigst, dass dem Quintett mehr Erfolg als ihren großartigen Kollegen von MAXXWELL zu Teil wird. Tolles, kuzweiliges Album!