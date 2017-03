Tut nicht weh, muss aber auch nicht sein

Auch wenn der Bandname durchaus ein Faible für größere Dimensionen suggeriert, haben wir es hierbei mit einer Formation zu tun, die in vielfacher Weise eher minimalistisch eingestellt zu sein scheint. Unter anderem, was das Line-Up betrifft, denn THE BIG SOUTH MARKET besteht lediglich aus Giuseppe Chiumeo an Gitarre und Mikro sowie dem auch bei THE DOGMA und den Thrashern CANCRENA aktiven Ruggiero Ricco am Schlagzeug.



Auf einen Bass(isten) wurde demnach für die Aufnahmen der fünf Tracks ebenso verzichtet, wie das Duo offenbar keinen Bedarf darin sah die Hilfe eines Künstlers für ein entsprechendes Cover-Motiv in Anspruch zu nehmen. Okay, so übel sieht das Foto nun auch nicht aus, aber ein bisschen billig kommt es dennoch rüber.



Positiv zu vermerken ist dagegen, dass mit fetten Riffs keineswegs gegeizt wurde, sondern Giuseppe immer wieder unter Beweis stellen kann, dass er sein Handwerk von der Pike auf ordentlich gelernt hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen weiß er zudem auch für satte, wenn auch eher stoische Grooves zu sorgen. Diese erweisen sich als durchaus passend zu den irgendwo im Grenzbereich von Alternative Metal, Grunge und Stoner/Heavy Rock anzusiedelnden Kompositionen.



Also doch alles gut? Nö, leider nicht. Mit Hooks wurde nämlich ebenso nur sehr sparsam umgegangen, weshalb sich die Tracks auch nur schwer im Gedächtnis festkrallen wollen. Geht also ganz gut rein das Teil, muss aber dennoch nicht zwingend sein, weil's ohnehin gleich wieder futsch ist.



Immerhin: für ein dem Titel entsprechendes "Konzeptalbum" sind die Nummern keineswegs belanglos genug!