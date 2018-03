Recht lahmes Hardrock-Event

Man kann es eigentlich schon vorwegnehmen: Bei der allgemein recht großen Konkurrenz im Hardrock-Sektor dürften es die Herrschaften von BIGFOOT ziemlich schwer bekommen, sollte ihr nachvollziehbarer Anspruch sein, im Business Fuß zu fassen. Zwar unterscheidet sich die Band aus dem britischen Wigan wohlwollend von den vielen gecasteten Trupps aus dem Frontiers-Portfolio, doch ihr manchmal etwas komischer Mix aus Heavy-Rock-Grooves und beschwingtem Melodic Rock kommt irgendwie nie so richtig in Gang - so sehr sich BIGFOOT auf dem gleichnamigen Debüt auch abmüht.



Vor allem Songs wie 'I Dare You', 'Forever Alone' und 'Yours' entpuppen sich sofort als brotloses Geschmackserlebnis, bei dem Fisch und Fleisch aber auch nicht den Speiseplan füllen. Nette Melodien und ein gelegentlicher Verweis auf die etwas härteren Wurzeln (PANTERA wird hier sogar genannt!) reichen jedenfalls nicht aus, um die Szene im Sturm zu nehmen. Und wenn die Band es dann mal mit Standard-Riffs und brauchbaren Melodien versucht ('Prisoner Of War', 'The Devil In Me'), ist das Resultat zwar weitestgehend in Ordnung, aber den ganz großen Wurf wird die Band damit trotzdem nicht vollziehen.



Insgesamt lässt "Bigfoot" eine allzu klare Linie vermissen; die Songs sind schlichtweg zu nah am Durchschnitt, die Ideen oftmals langweilig und die Performance reißt auch nicht sonderlich viel. Und deshalb wird das größte Spektakel in Wigan auch weiterhin ein nordirischer Fußballer sein, der zu aufregenderen Gesangseinlagen einlädt als die Kollegen von BIGFOOT. Will Grigg ist nun mal on fire - diese Band allerdings nicht! Oder zumindest sehr selten...



Anspieltipps: Prisoner Of War, The Devil In Me