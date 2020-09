Bei Risiken und Nebenwirkungen...

Wenn es bei fast allen Black-Metal-Veröffentlichungen einen roten Faden gibt, dann mit Sicherheit die tristen, extrem düsteren Schwarzweiß-Artworks, die, falls sich die Künstler mal weit aus dem Fenster lehnen wollten, auch mal grau sein können. Das "Sagenwelt"-Cover deutet eher auf Fantasy Metal bis hin zum Folkrock hin. Doch was sich hinter der Wald- und Zwergenfassade, hinter dem Wanderer in gebückter Haltung befindet, ist pechschwarzer, abwechslungsreicher und auch richtig guter Black Metal mit enorm dichter Atmosphäre.



22 Minuten ist das "Sagenwelt"-Demo lang und stammt von einem Interpreten namens BIL WIS, der, so unscheinbar dieses erste musikalische Lebenszeichen um die Ecke kam, aber ein begnadeter Musiker ist, wenn es um Aura, Spannung und ein klirrendkaltes Schwarzmetallunterfangen geht. Mal rasant schnell, mal schleppend langsam, mal mit Chören diverse Tiefen aufbauend, mal das Gaspedal komplett durchtretend, vom bitterbösen 'Der Bote'-Massaker bis zum epischen Titeltrackausklang, zelebriert BIL WIS hier die düstersten Töne auf überraschend hohem bis sehr hohem Niveau.



In das "Sagenwelt"-Spektakel dringt man sehr gern ein und findet man hierzu den Mut, wird man reich beschenkt: zutiefst traurige Klaviertöne, Black-Metal-Raserei in vollster Pracht, Gekeife in Hülle und Fülle und die Hoffnung, dass das "Sagenwelt"-Niveau irgendwann auf vollster Albumdistanz nicht abfällt. Das Demo BIL WIS' läutet äußerst authentisch und finster die kommenden Herbstmonate ein, daher sollte man aufpassen, dass es im Inneren nicht noch düsterer wird. Daher bitte ich euch, "Sagenwelt" auf eigene Verantwortung zu konsumieren!