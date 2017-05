Netter Appetithappen.

Lust auf ein kleines Spielchen zwischendurch? Auf eines, bei dem man nur gewinnen kann, wohlgemerkt!

Klar doch! Auch den Schweden von BILLION DOLLAR BABIES scheint der Sinn hiernach gewesen zu sein, hat das Trio doch eine EP im Angebot, die ausschließlich unveröffentlichtes Material enthält und den verheißungsvollen Titel "The Game" trägt. Die Band selbst will den Fans damit um die Wartezeit auf das nächste Langeisen zu verkürzen - eine überaus löbliche Angelegenheit. Mit dem eröffnenden Titelsong und 'Murder My Heart' bekommt man zunächst zwei Tracks zu hören, die aus den Sessions für das letzte Album "Chemical God" stammen und entsprechend in der etwas sperrigen, "modernisierten" Gangart des besagten Drehers angelegt sind.

Einen Ausblick, oder zumindest eine Idee, wohin die Reise mit dem 2018 erscheinenden nächsten Langeisen gehen wird, erhält der Zuhörer allerdings nicht. Denn neben diesen beiden Tracks folgen zwei Nummern, die "Unplugged" eingespielt wurden und eher die Kompetenz der Formation unter Beweis stellen, auch ruhige Töne vorzutragen, während die beiden fetzigen Live-Nummern am Ende von der energischen Darbietung leben und Lust auf Konzerte von BILLION DOLLAR BABIES machen.

Somit stellt diese EP leider nicht mehr als einen netten Appetithappen für zwischendurch dar. Immerhin: Es bleibt insofern spannend, als dass man keinen Schimmer davon mitbekommt, ob die Formation abermals einen ähnlichen stilistischen Sprung vollziehen wird, wie das vom Debüt "Die For Diamonds" hin zu "Chemical God" geschehen ist. Schlaue Kerle, diese Babies.