Zurücklehnen, genießen und sich ärgern, dass es so schnell vorübergeht!

Die Herren von BILLY MOMO sind die Boten der musikalischen Unbeschwertheit und künden auch auf ihrer neuen EP von relaxten Indie-Rock-Zaubereien, coolen Roots-Rock-Reminiszenzen und beschwingten Annäherungen an alle erdenklichen Subgenres, und das wohlgemerkt in gerade einmal drei Kompositionen.

Um nämlich die Wartezeit zum nächsten vollständigen Longplayer zu überbrücken, haben die Schweden kurzerhand noch einmal einen Zwischenstopp im Studio eingelegt und das Material von "Umbrellas, Wings And Magic Things" kompiliert. Das Resultat: Drei verträumte, bisweilen melancholische, hier und dort nachdenkliche, schlussendlich aber doch irgendwie positiv strahlende Kompositionen, die allesamt in einem sehr entspannten Setting gelandet sind. 'We Need Another Shovel' lädt sofort zum Mitsingen ein, 'Love Weighs A Ton' tönt ein wenig melodramatisch, und in 'Right There In Our Eyes' befeuert BILLY MOMO noch einmal die Einflüsse der Herren Cohen und Cash - herrlich!

Und gleichzeitig schade, da man nach gerade einmal zwölff Minuten feststellen muss, dass der aktuelle Beitrag ein Ende gefunden hat: "Umbrellas, Wings And Magic Things" ist eben nur eine Momentaufnahme, aber eben auch ein Happening, das diese einmaligen Skandinavier wiederholt von ihrer Zuckerseite zeigt. Bezaubernd!

Anspieltipps: Right There In Our Eyes, Love Weighs A Ton