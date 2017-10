Skandinavischer Power Prog der besseren Sorte.

Ein starkes Beispiel für progressiven Power Metal liefert die Gruppe BINARY CREED mit ihrer aktuellen Scheibe "A Battle Won" ab. Das Quintett aus Schweden lässt auf seinem Konzeptalbum über Unterdrückung und Freiheit einen gut durcharrangierten, melodischen Metal mit Gitarre und Keyboards hören, dem es dabei nicht an Härte mangelt. Auch wenn die Band anglo-amerikanische Vorbilder nennt, ist sie doch klar als skandinavische Gruppe erkennbar, denn eine gewisse Ähnlichkeit mit einschlägigen nordischen Größen wie NARNIA, SONATA ACRTICA oder STRATOVARIUS ist nicht zu überhören.



Auf einem musikalischen Feld, das schon von etlichen Kapellen aus dem hohen Norden und anderswo beackert und mitunter auch überstrapaziert worden ist, noch ein richtig gutes Album hinzukriegen, ist sehr beachtlich. Auch wenn nicht jedes Stück auf "A Battle Won" zur allerhöchsten Klasse gehört, befindet sich nicht ein einziger Ausfall auf der Scheibe. Mit guten Melodien, gelungenen Arrangements, einem orchestralen Sound und teilweise aussagekräftigen Intros hat BINARY CREED durchweg tolle Nummern geschaffen. Dabei ist 'The Fallen King' das Paradebeispiel, wie die Band Härte, Melodie, gemäßigtes Gefrickel und Bombast mit einem eingängigen Chorus kombinieren kann. Die hohe, leicht quakige Stimme ist sicher Geschmackssache, fügt sich aber überraschend gut in den Gesamtsound ein. Außerdem sind etliche Stücke der CD hymnenverdächtig. Man kann sich ohne weiteres vorstellen, dass die Band aus einem interessierten Livepublikum bei Stücken wie 'Lurking In The Shadows' oder dem großen Finale 'Journey Without End' einen Chor machen könnte. Dazu setzen das ruhige 'A Better Man' und das direktere 'Black Storm' starke Akzente.



Auch die Musik von BINARY CREED ist nicht im luftleeren Raum entstanden, etliche Sounds und Stilelemente hat man schon anderweitig gehört. Aber mit bekannten und bewährten Mitteln ein rundum gelungenes Album zu schmieden, kriegt bekanntlich nicht jede Truppe hin.