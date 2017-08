You Are Not The Ocean You Are The Patient

Ein Comeback mit dreckigeren Vorzeichen!

Bands wie BISON sollten eigentlich von den zahlreichen hochrangigen Vergleichen leben, die man mit ihnen assoziiert. Wenn da beispielsweise von MASTODON und HIGH ON FIRE die Rede ist, dürfte eigentlich jeder wissen, worum es bei den Jungs aus British Columbia geht. Doch derlei Parallelen scheren die Kanadier überhaupt nicht. Nach dem Split mit Metal Blade und der Namensänderung, die den Zusatz B.C. ab sofort nicht mehr vorsieht, ist man zurück zu den Anfängen gegangen und hat alle erdenklichen Hochglanz-Eventualitäten endgültig ad acta gelegt. Wo MASTODON beispielsweise noch mit klarem, druckvollen Sound punkten kann, geht es bei BISON wesentlich rauer und dreckiger zur Sache. Auf "You Are Not The Ocean You Are The Patient" ist man sogar an die Grenze des Sludge-Genres herangekommen - und diese wesentlich rauere Attitüde steht der Band am Ende auch äußerst gut zu Gesicht.



Umgekehrt ist das Songwriting zur neuen Scheibe nicht allerorts grandios, da sich BISON hin und wieder in der eigenen Ideenvielfalt verliert. Die Dynamik des neuen Albums ist vorzüglich, doch die Band öffnet zu viele Optionen, ohne am Ende einen ebenso beeindruckenden Konsens zu erzielen. Ist der erste Teil von "You Are Not The Ocean You Are The Patient" noch ziemlich fies und energisch, zieht sich die band im hinteren Abschnitt zunehmend zurück, nimmt sich ein paar halbwegs introvertierte Auszeiten und splittet die Scheibe vielleicht auch unbewusst in zwei verschiedene Parts. Beide haben ihren Reiz, beide haben eine Menge Ausstrahlung (nicht zuletzt dank des Charismas von Frontmann James Farwell), aber beide arbeiten auch ein wenig gegeneinander, so gut ihre einzelnen Abschnitte auch sein mögen.

Trotzdem: Am Ende bleibt erst einmal die Freude darüber, dass BISON sich nach stolzen fünf Jahren wieder berappelt hat und wieder auf dem Pfad der Tugend gelandet ist. Dass dieser mittlerweile ein bisschen steiniger ist, kann der Band nicht schaden - ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Standortbestimmung im Post-Metal-Business schwerer denn je ist. Vielleicht ist "You Are Not The Ocean You Are The Patient" nicht das beste Album der Kanadier; aber es ist definitiv eines, das man sich ohne große Bedenken auf die Einkaufsliste schreiben kann, denn diese Band ist immer noch eine der besten in der ganzen Szene!



Anspieltipps: Drunkard, Tantrum