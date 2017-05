The Bitch is back!

Mehr denn je klingen die BITCH QUEENS wie TURBONEGRO in ihrer heißesten Phase - und das macht den Vierer aus der Schweiz auch zunehmend sympathischer. Dass die Herren eine schweißtreibende Show anbieten können, ist längst und hinlänglich bekannt, dass sie im Studio aber mindestens genauso gut funktionieren, ein Umstand, den sie noch nie so deutlich bestätigen konnten wie auf ihrem aktuellen Longplayer. "L.O.V.E." ist eine klare Huldigung an die Schweinerock-Szene in Skandinavien bzw. an ihre rotzfrechen Vorreiter und versteht sich am Ende auch als solche.

Die BITCH QUEENS beziehen sich gerne mal auf die Glam-Sounds der MÖTLEY CRÜE, zaubern ähnlich feine Melodien aus dem Ärmel wie anno dazumal die HELLACOPTERS, sie behalten die Bodenständigkeit der BACKYARD BABIES und verwandeln den Gesang in eine Tribute-Show für den mittlerweile nicht mehr wiederzuerkennenden Henk von Helvete, als dieser noch richig bei der Sache war. Zu viel des Guten? Tja, vielleicht kann man der Band hier und dort nachsagen, dass sie einzelne Inhalte abkupfert und der Einfluss der skandinavischen Originale gelegentlich zu sehr präsent ist. Aber wenn der Punk-Effekt passt, die Hooklines sitzen und die ganze Sache tierisch rockt, ist auch das zweitrangig, zumal es noch lange nicht jede Truppe in diesem Genre schafft, einen berechtigten Vergleich mit den teils selbstzerstörten Legenden aufzunehmen.

Am Ende geht es nämlich einfach nur um gute Songs, und davon haben die BITCH QUEENS auch heuer elf Stück in ihrem Rucksack, den sie hoffentlich bald auch wieder auf den Bühnen auspacken. Bestes Entertainment ist mit diesem Material jedenfalls garantiert!

Anspieltipps: Anto-Social, Deadbeat Generation, Devine Receiver