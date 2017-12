Mehr Mut zur Eigenständigkeit bitte!

Ein wenig ROSE TATTOO hier, ein bisschen AC/DC dort, gewürzt wird das Prozedere mit AIRBOURNE und THE ANSWER und schon hat man einen ziemlich genauen Einblick, wohin die musikalische Reise von BLACK ACES geht.



Richtig, die Hardrocker aus – wer hätte das gedacht – Australien haben sich komplett ihren großen Vorbildern aus Down Under verschrieben. Es wird auf "Anywhere But Here" also äußerst riff- und blueslastig, ein wenig knarzig und groovig – man möchte schließlich nicht aus der Reihe tanzen.



Das hat natürlich den großen Vorteil, dass 'Show You How To Rock N Roll', 'Run For Your Life' und 'We Came For Rock N Roll', um nur einige Beispiele zu nennen, schon blind gehört werden dürfen, wenn man von dieser Branche nicht schon satt ist und genug hat. Ein wenig Love – hier in Form von 'Where You Love From' und 'Show Me Your Love' – ist auch noch mit dabei und mit 'Down' und dem Titeltrack gibt es sogar zwei amtliche Ohrwürmer, die sich definitiv nicht zu verstecken brauchen.



Das allseits bekannte Arrangement hat jedoch auch den großen Nachteil, dass alles viel zu vorhersehbar und bekannt klingt. Denn wirklich heraus ragen die BLACK ACES-Musiker mit ihrem Blues Hard Rock definitiv nicht und das Rad erfinden sie beileibe auch nicht neu. Klar, "Anywhere But Here" tut niemandem weh und hat viele nette Momente. Doch es fehlt einfach an den Überraschungsmomenten und den Argumenten, warum man zu diesem Album greifen sollte, wenn man bereits die Young'sche Diskographie oder Alben wie "Runnin' Wild" oder "No Guts, No Glory" zu Hause stehen hat.



Handwerklich und musikalisch ist "Anywhere But Here" also vollkommen in Ordnung, nur fehlt es an dem wirklich immens wichtigen Kaufanreiz und zumindest einem Hauch von Alleinstellungsmerkmal. Denn leider versinkt BLACK ACES so spielend leicht irgendwann in der Belanglosigkeit.