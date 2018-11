Klassiker des australischen Hard Rocks?

Karthago Records bringen in ihrer Klassiker-Reihe diesmal "Endangered Species", das Debütalbum der australischen Rocker BLACK ALICE auf den Markt. Dabei handelt es sich fraglos nicht um eines der großartigen Metal-Juwele, die so in den letzten Jahren ausgegraben wurden. Geboten wird eine Melange aus Hard Rock und frühem Heavy Metal, die mich vom Gesang her an AC/DC erinnert, von der Dynamik phasenweise an frühe ACCEPT- oder KROKUS-Nummern, aber auch an etliches an Siebziger-Rock.



Alles in allem Heavy Metal in der einfachen, frühen Variante, wie wir ihn aus dieser Zeit auch reichlich aus Deutschland kennen. Die Klasse der großen Helden geht dieser Band ab, ebenso aber auch der Charme obskurerer US-/NWoBHM-Veröffentlichungen. Es wird deutlich, warum Australien im traditionellen Heavy Metal (abgesehen von AC/DC und ROSE TATTOO) meist nur die dritte Geige spielte.



Dabei ist hier handwerklich alles solide gemacht. Es handelt sich nicht um ein mieses Demo-Tape, auch die Produktion ist (für 1983) absolut ok. Was fehlt, sind die echten Hits, die sich schnell in den Gehörgängen festsetzen. Aber gerade diese machen diesen eher simpel-traditionellen Metal bei ACCEPT, KROKUS oder natürlich AC/DC aus. Ebenfalls fehlt mir der letzte Punch, der ROSE TATTOO über ihr Songwriting-Niveau hinaus gehievt hat. Das ist alles gut gemacht, aber halt nie wirklich mitreißend.



So gibt es hier ganz sicher kein mieses Album zu hören. Wer aber nach verborgenen Klassikern Ausschau hält (und da in der Karthago Klassiker-Edition schon etliche Male fündig werden durfte), wird hier sicher etwas enttäuscht sein.



Anspieltipps: Rat-Catcher's Eyes, Roll The Dice.