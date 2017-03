As Was

Unglaublich vielschichtig, nicht gerade homogen, und trotzdem nur grandios!

Auf ihrer schier unendlichen Suche nach dem passenden Sound haben die einstigen Schergen von KILL YOUR IDOLS schon einige ungewöhnliche Pfade gekreuzt. BLACK ANVIL hat sich zwar auf den gemeinsamen Nenner Black Metal geeignigt, doch die musikalischen Angewohnheiten der amerikanischen Combo sind immer noch recht eigenwillig und finden in der Masse der Einflüsse keine wirklich homogene Vorgehensweise. Und trotzdem ist der neue Longplayer so etwas wie ein kreativer Befreiungsschlag, weil er BLACK ANVIL endlich ermöglicht, die Vielschichtigkeit derart zu bündeln, dass ein berauschendes Endresultat stehenbleibt. "As Was" mag zwar immer noch sehr breit gefächert sein - doch seine Eindringlichkeit gibt dem neuen Album recht und ist schließlich auch das i-Tüpfelchen einer zehnjährigen Karriere voller echter Achterbahnerlebnisse.

Die Band lässt sich diesmal noch weniger in die Karten schauen als sonst und spannt den Bogen von gequälten, fast schon depressiven Fragmenten im Opener 'On Forgotten Ways' über radikale Tonkost in 'May Her Wrath Be Just' und dem genialen 'Two Keys: Here's The Lock' bis hin zu epischen, fast schon Folk-tauglichen Gesängen im abschließenden 'Ultra'. Nach wie vor besteht zwar der Eindruck, hier würden mehrere Acts auf einer Compilation ihr Glück versuchen, doch die kompositorischen Kniffe und die enorme Fülle in den Arrangements sind aus der musikalischen Perspektive betrachtet schlichtweg hervorragend gemeistert und hieven die Truppe auf ein Level, das zumindest vom künstlerischen Standpunkt her locker jenes von Kollegen wie BEHEMOTH und EMPEROR erreicht - ohne deren Brutalität vollständig für sich adaptieren zu müssen.

Dennoch ist "As Was" eine Scheibe, die man erkunden, näher ergründen und Schritt für Schritt für sich entdecken muss. Die Masse an Details lädt jedoch immer wieder aufs Neue ein, die Exploration fortzusetzen und eines der besten Genre-Alben und schließlich auch das stärkste im Bandkatalog für sich zu erschließen. Anno 2017 ist BLACK ANVIlL endlich oben angekommen und wird für das lange Ausharren in der zweiten Reihe belohnt!

Anspieltipps: On Forgotten Ways, As Was, Nothing, Two Keys: Here's The Lock