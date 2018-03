Zäher Doom jenseits der Schmerzgrenze

Wenn es doch nicht ganz so zäh wäre, würde man das neue Album von BLACK CAPRICORN wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen - und mit freundlicher gesinnten Ohren lauschen. Doch im zehnten Jahr ihres Bestehens haben die Doomster aus Sardinien nichts besseres zu tun, als nahezu jedes Riff so sehr in die Breite zu strecken, dass dem Zuhörer irgendwie die Lust verloren geht, der Sache weiter zu folgen. Die beschwörerischen Sounds schaffen es zwar irgendwie doch immer wieder, neues Interesse zu wecken. Doch die Herren aus Cagliari verstehen sich dann doch permanent darauf, jeden guten Ansatz Schritt für Schritt auszudürren - und das macht den vierten Longplayer auf Dauer zu einem ermüdenden, bisweilen anstrengenden Erlebnis.

"Omega" muss vor allem jenseits der 10-Minuten-Marke häufiger zurückstecken. Im Grunde genommen gilt die Formel: Je länger der Song, desto härter wird die Geduldsprobe, die BLACK CAPRICORN den Fans zumutet. Viel besser gefallen da schon die Retro-Ansätze in 'Deavil And The Death' und die kompakteren Arrangements in 'Flower Of Revelation', in denen die Band durchaus zeigt, dass sie imstande ist, Doom mit der nötigen Hingabe zu zelebrieren. Geht es allerdings auf die Langstrecke, muss man sich nicht zuletzt wegen der vielen klanglichen Parallelen mit Bands wie REVEREND BIZARRE messen - und in diesem Vergleich ziehen die Italiener in allen Belangen den kürzeren.

"Omega" erfüllt seinen Zweck als Jubiläumsalbum zuletzt eher leidlich. Es gibt einige gute Ansätze, doch nur wenige werden auch auf entsprechend anständigem Level über die Ziellinie gebracht. Begeisterung sieht am Ende sicherlich anders aus als das, was man hier empfindet. Schade um die verpasste Chance!

Anspieltipp: Flowwer Of Revelation