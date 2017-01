Kultivierter Unklang.

Das portugiesische Gespann BLACK CILICE zählt seit seiner Gründung im Jahr 2009 zur bevorzugten Kost von Fans der rohen Black-Metal-Spielart. Drei LPs, einige EPs sowie zahlreiche Split-Beiträge und Demos zählen die Metal Archives. "Nocturnal Mysticism" soll als EP einen Vorgeschmack auf den nächsten Release bieten, der wohl im März veröffentlicht wird. Nur live hat sich die Band bislang äußerst rar gemacht - lediglich ein Auftritt im Dezember 2016 ist zu verzeichnen. Im niederländischen Utrecht wurde der Bann gebrochen und die vorliegende Veröffentlichung präsentiert.



Zwei Songs - 'Nocturnal Mysticism Part I' und '...II' bringen es auf eine Viertelstunde voller archaischen Black Metals. Wer darauf gewartet hat, eine konsequente Fortführung des Necrosounds, wie man ihn von Herrn Vikernes kennt, zu erleben, kommt hier definitiv auf seine Kosten. Für atmosphärischen Black Metal fehlt die klangliche Differenzierung, für War Metal drischt es nicht genug und für sämtliche orthodoxen bzw. antikosmischen Spielarten höre ich hier zu wenig Weihrauch und Lovecraft-Anspielungen. Das beste, was ich über BLACK CILICE sagen kann, ist dass es wohl am besten auf einem defekten Kassettenrekorder aus den 80ern klingen wird. In der richtigen Stimmung höre ich dann "Nocturnal Mysticism" gleich nach ENBILULUGUGALs "The Day After".