Einmal Hölle und zurück

Wie schon auf ihrem Erstlingswerk "Vomit Of Azathoth" knüppeln und prügeln sich die Kolumbianer durch ihr Album und hinterlassen nichts als Schutt und Asche. Eine knappe halbe Stunde lang gibt es also das volle Black'n'Death-Metal-Abrisskommando inklusive satanischer Texte, einer wilden Raserei und jeder Menge Schweiß. Das ist weder neu noch innovativ noch technisch unfassbar anspruchsvoll, erfüllt aber Sinn und Zweck, wenn der Hörer einfach mal wieder Bock auf rohe Gewalt hat.

Und die gibt es auf dem zweiten BLACK COMMUNION-Album zu Hauf: 'Intro' und 'Outro' bilden hierbei den passenden Rahmen für knapp 29 Minuten absolute Zerstörung, Fans von BLASPHEMY, ARCHGOAT, PROCLAMATION oder BLACK WITCHERY kommen auf "Miasmic Monstrosity" komplett auf ihre Kosten, speziell wenn die drei Gentlemen wie in 'Sinister Evocation Of The Black Lord', 'Funeral Vomit' oder dem gelungenen Titeltrack in Hochleistung alles umnieten, was sich ihnen in den Weg stellt.

Hier und dort wird genügend Galle gespuckt, das Gaspedal wird quasi durch die Bank weg durchgetreten, die Riffs fräsen sich brav durch Mark und Bein und nach 'Evil Nocturnal March' und dem entsprechenden Ausklang muss man sich auch erst einmal setzen und durchatmen. Ein Höllentempo und – vor allem ein Höllentrip, nach dem auch der Gehörnte persönlich ein kleines Schnäpschen braucht. In diesem Sinne: Zum Wohl!