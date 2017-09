Was für ein Comeback!

Auch wenn es lange Zeit ganz und gar nicht danach ausgesehen hatte, haben sich die Herren Glenn Hughes, Jason Bonham, Derek Sherinian und Joe Bonamassa schließlich doch wieder unter dem Banner BLACK COUNTRY COMMUNION vereint. Die Initiative ging von Bonamassa aus, offenbar war dem guten Mann wieder einmal nach gepflegtem Classic Rock.



Den gibt es auf "BCCIV" selbstredend auch in der für das Unternehmen gewohnten, erlesenen Form. Und weil gewisse Traditionen gepflegt werden wollen, hat man dafür einmal mehr mit Kevin Shirley zusammengearbeitet, um die neuen Songs einzutüten. Da diese Kooperation seit dem Debüt blendend funktioniert, wäre alles andere nicht nur unlogisch, sondern auch ein nicht zwingend nötiges Experiment gewesen.



Solche hat BLACK COUNTRY COMMUNION jedoch überhaupt nicht nötig. Die zehn Songs (zur Info: die Vinyl-Edition von "BCCIV" enthält mit 'With You I Go' sogar noch einen zusätzlichen Track!) erweisen sich als ausnahmslos eingängig und gut austariert und wissen mit allen Trademarks zu beeindrucken, die man jemals diesem illustren Quartett ans Revers geheftet hat.



Egal, ob es mächtig rockig zur Sache wie im fulminanten Einstieg 'Collide', der Blues das Sagen hat ('The Cove' etwa ist zum Hinknien schön, nicht zuletzt, weil Sherinian mit seinem Instrument den Kollegen Bonamassa auf tief unter die Haut gehende Form unterstützt), oder doch der funkig intonierter Bass von Glenn Hughes im Vordergrund steht wie in 'The Crow' - mitreißend ist das Material die gesamte Spielzeit über.



Mit dem fetten Stampfer 'Over My Head', dem knackigen Grower 'Wanderlust', dem swingend-rollenden 'Awake', aber auch mit dem zunächst regelrecht fragil anmutenden, von Bonamassa gesungenen und von Streichern untermalten 'The Last Song For My Resting Place', das sich als gehaltvolle, schlicht wunderschöne Komposition entpuppt, hat das Quartett aber auch noch einige Trümpfe mehr in der Hand, um seine songschreiberische Klasse und Relevanz unter Beweis zu stellen und um uns wissen zu lassen wie Classic Rock klingen MUSS!