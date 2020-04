Gut, aber mit Schwächen.

Da sind sie wieder, die Melo Deather aus den USA. THE BLACK DAHLIA MURDER ist schon seit Jahren kein Geheimtipp mehr. Die Alben "Abysmal" und "Everblack" waren richtige Granaten. Das letzte Album "Nightbringers" konnte mich jedoch schon nicht mehr ganz so sehr überzeugen. Und auch mit dem neuen Werk von Fronter Trevor Strnad und Kollegen habe ich kleine Probleme.

Zunächst muss ich aber wieder die Leistung von Trevor hervorheben. Dieser keift, growlt und schimpft in absoluter Höchstform. Seine Vocals sind das absolute Aushängeschild von THE BLACK DAHLIA MURDER. Und obwohl es sich um dieses Aushängeschild handelt, sind mir die Vocals zu sehr in den Vordergrund gestellt. Oder um es anders auszudrücken: Mir sind die Gitarren zu sehr in den Hintergrund gemischt. Denn die Gitarrenarbeit an sich ist auch auf "Verminous" stark, besonders die Solis können auf ganzer Linie überzeugen, doch sie sollten eben gleichberechtigt neben den Vocals stehen. Auch das High-Speed-Drumming ist Wahnsinn. Aber eben dieser High-Speed stellt für mich ein weiteres Problemchen dar: Wie schon auf "Nightbringers" fehlt es mir an Tempowechseln, fast durchgängig wird mit durchgetretenem Gaspedal agiert. Das kann oftmals auch positiv für ein Album sein. Im Fall von "Verminous" wird es jedoch stellenweise etwas anstrengend. Da wünscht man sich hin und wieder etwas mehr Abwechslung beim Tempo. Neben dieser aufkommenden Anstrengung sorgt dieser Geschwindigkeitswahn auch dafür, dass ich hin und wieder abschalte und das Album wie ein ICE an mir vorbei rauscht.

Wer mit dem durchgängig hohen Tempo kein Problem hat, kann auf meine Note noch einen halben oder ganzen Punkt draufschlagen. Für mich ist "Verminous" ein gutes Album, jedoch hat THE BLACK DAHLIA MURDER in der Vergangenheit bewiesen, dass die Truppe es noch besser kann.