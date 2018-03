Gelungener Appetizer

Aus Finnland stammt diese offenbar noch recht junge und bei uns wohl noch gänzlich unbekannte Band, die mit 'Kiss The Gun' ihre dritte Single veröffentlicht. Diese ist dezidiert als Appetizer für das momentan in Arbeit befindliche Debütalbum gedacht und weckt auch auf Anhieb das Interesse an BLACK DREAMS.



Die Nummer ist als Heavy Rocker angelegt, im eher gedämpften Mid-Tempo gehalten und lässt erkennen, dass BLACK DREAMS der von ihrem Label gewählten Stil-Beschreibung "Blues-driven Heavy Metal" durchaus entspricht. Ein dunkler Unterton passt ebenso gut zum Text, der von einer Frau handelt, die ihre Kindheitsgeschichte zu bewältigen versucht, wie die eher getragene Vortragsweise.



Auch die Stimme von Frontmann Juha Kraapo erschient passend, hinzuzufügen wäre noch, dass Juha in den langgezogen intonierten Passagen ein wenig an den jungen Glenn DANZIG denken lässt.



Eine Interessentengruppe sollte sich auch mit dieser Kurzvorstellung finden lassen, dennoch bleibt erst einmal abzuwarten, wie sich das Finnen-Geschwader BLACK DREAMS auf seinem ersten Langeisen schlagen wird.