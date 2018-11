Das Beste aus drei Dekaden sexy Pop-Rock.<br />

Mit etwas Glück könnte BLACK HONEY demnächst eine heiß gehandelte Band werden, denn das Debüt dieser jungen Briten hat die gewisse Anziehungskraft, die es braucht, um heute auf dem umkämpften Markt Erfolg zu haben. Musikalisch umfasst BLACK HONEY alles, was guten poppigen Rock zwischen Ende der Siebziger bis Mitte der 00er ausmacht. Etwas Disco, etwas BLONDIE, etwas JOAT JETT, eine Prise NINE INCH NAILS und GARBAGE, eine selbstbewusste Frauenstimme, all das kreiert eine belebt-urbane Atmosphäre inklusive heißer Disconächte. Es hat etwas Schmutz und etwas Erotik, viel Sarkasmus und britischen schwarzen Humor, es ist Musik fast wie gemacht für einen Tarantino-Film. Sängerin Izzy B Phillips gibt hierbei die laszive, gefährliche Blondine, die gar vor einem Mord nicht zurückschreckt. Schaut einfach mal das Video zu 'Midnight' an, dann wisst ihr schon so ungefähr, was Sache ist.



"Black Honey" ist trotz allerweil eingängiger Melodien ein Album, das erst wachsen muss, und dies auch tut. BLACK HONEY will hörbar keine Eintagsfliege sein, hat viel Energie in die Produktion fließen lassen (laut hören, das Teil klingt super!) und bemüht sich wie schon erwähnt um musikalische Vielfalt. Mal dient leichtes End-Seventies-Retro-Flair, mal knackiger 80er Disco-Pop oder Hard Rock aus dieser Zeit oder aber elektronisch angezerrter Modern-Rock als Basis für Izzys verflucht antörnende Melodien. Mein Favorit ist das total an rockige BLONDIE angelehnte 'Into the Nightmare', bei dem BLACK HONEY von den "goldenen Jungs" von ROYAL REPUBLIC unterstützt wurde. Dieser Ohrwurm bleibt hängen wie Honig und darf in keiner Playlist des Jahres 2018 fehlen.



Nicht an allen Stellen jedoch kann BLACK HONEY voll überzeugen. Vor allem in den softeren Momenten ('Bad Romance' oder 'Just Calling') kommt die Band noch nicht ganz aus den Puschen. Hier wollen wir aber bei einem Debüt mal nicht so sein und sprechen eine uneingeschränkte Hörempfehlung aus.