Buntes Genre-Allerlei

Wir Redakteure haben es schon nicht einfach: Da arbeiten wir schon still und heimlich in Schubladen und dann gibt es Bands wie BLACK LILIUM aus dem wunderschönen Eutin in Schleswig-Holstein, die sich partout in keine Schublade stecken lassen. Progressive hier, Melodien dort, Alternative-Einschläge an vielen Stellen und mit sehr viel Groove, einer winzigen Industrial-Nuance, einem ordentlichen Pop-Appeal und Schwermetall in Hülle und Fülle hätten wir schon viele Genres abgegrast. Richtig, die Mannschaft aus dem hohen Norden schaut ziemlich energisch über den Tellerrand hinaus, doch dieser Mut zahlt sich aus, denn das Debütalbum "Dead Man's Diary" ist durchweg gelungen.



Die Qualität wird durch die Bank weg hochgehalten – vom offensiven 'Beast In The Backseat'-Opener bis zum kongenialen 'Ghosts Without A Voice'-Abschluss gibt es fast keinerlei Ausreißer nach unten. Natürlich gibt es Songs, die einem mehr oder weniger gut gefallen. Bei mir persönlich ragen das äußerst dynamische 'Demon In Disguise' und das bockstarke Titelstück heraus, doch auch etwas ruhigeren Stücken, als Beispiel sei 'Everything I Am' genannt, muss man objektiv eine hohe Klasse attestieren. BLACK LILIUM ist eine bestens eingespielte Mannschaft mit Sänger Felix Hochkeppel an der Front, die es weiß, die Stärken sowohl im Kollektiv als auch in den jeweiligen Einzeldisziplinen bestens zu Papier zu bringen.



Auch wenn manche Refrains, im Speziellen von 'Start All Over', doch ein wenig plakativ ausfallen, verfehlen sie ihre Wirkung nicht im Geringsten: Sie bleiben hängen! Und so hat "Dead Man's Diary" im Allgemeinen den wunderbaren Effekt, trotz einer Spielzeit von 48 Minuten immens kurzweilig zu ertönen und die Spielfreude über die gesamte Zeit hochzuhalten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass BLACK LILIUM hier ihr Erstlingswerk der Menschheit vorführen, ist das schon eine erstaunliche Leistung, die zwar noch ein wenig Luft nach oben hat, aber für den Anfang für sehr viele Aha-Momente und ein noch größeren Hörvergnügen sorgt.