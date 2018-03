I wanna rock!

Das dachten sich auch zwei Damen und ein Schlagzeuger aus Italien, als sich die drei zusammenschlossen, um der Welt ihre Version des Rocks zu präsentieren. Und diese ist gar nicht mal schlecht geworden. Heavy Rock, Garage Rock, Alternative Rock, Stoner Rock – wirklich gut in eine Schublade lässt sich "Heritage", das Debütalbum des Trios aus Viterbo, nicht stecken. Doch sei's drum, denn BLACK MAMBA sorgt nicht nur im Phantasialand für mächtig Wirbel, sondern auch als Band, die schlicht und ergreifend Bock auf Rock hat.

Zwar schreckt das etwas artfremde Artwork ein wenig ab, doch manchmal darf man sich von der Außenfassade nicht täuschen lassen. Denn was sich im Inneren verbirgt, ist ehrliche, energische Rockmusik mit leicht nostalgischem Sidekick an die Gründungsväter dieser wunderbaren Klänge. Das beginnende Titelstück, 'Loop' – wo wir wieder beim Thema "Achterbahn" wären –, mein persönlicher Favorit 'Pills In The Sun' oder der 'What Is Untold'-Abschluss sind allesamt nicht von schlechten Eltern, haben nicht nur aufgrund der kräftigen, weiblichen Vocals etwas Eigenständiges an sich und punkten speziell aufgrund ihrer Kurzweiligkeit.

Kaum verstummen die letzten 'What Is Untold'-Takte, hat man auch keinerlei Probleme damit, dieses ehrliche, gute Rockalbum noch einmal von vorne beginnen zu lassen. BLACK MAMBA ist in der italienischen Heimat ein absoluter Geheimtipp und "Heritage" zeigt uns von der Pieke auf auch warum. Das Trio Infernale sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man sich in diesem Sommer so manche längere Autofahrt versüßen lassen möchte.