Anständiger, aber erneut nicht wirklich aufregender Thrash-Release

Die Herren von BLACK MASS stammen zwar von der Westküste, dürften die Bay-Area-Vorläufer der Thrash-Szene aber weitaus intensiver studiert haben als die eher Hardcore-geprägten Acts der Heimat. Davon abgesehen spielt auch die NWoBHM eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die wichtigsten Einflüsse der Bostoner zu identifizieren, und mit dieser Mischung macht sich die Band nun auf, um sich auf "Warlust" der internationalen Konkurrenz zu stellen.

Grundsätzlich machen die Amis dabei auch einen recht soliden Job, vergessen es aber immer wieder, die raueren, sicherlich auch bei EXODUS abgeschauten Ideen etwas intensiver ins Songwriting einzubinden und die gelegentlich doch eher punkige Schlagseite des Bandsounds passend zu verkaufen. Die Songs haben zwar alle ein gewisses Grundniveau und dürften sicherlich auch den meisten zusagen, die den Ursprungsgedanken des britischen Heavy Metals genauso liebt wie seine ersten Ausläufer im thrashigen Kollegium, doch was ihnen weitestgehend abgeht, ist diese spezielle, eigene Note, die man in erster Linie natürlich über die notwendige Individualität erfährt - und genau hier hat BLACK MASS noch deutlichen Nachholbedarf.



Ansonsten will man eigentlich gar nicht meckern; "Warlust" könnte zwar hier und dort ein bisschen aggressiver durch die Boxen rauschen, und etwas mehr Uptempo würde der Platte an manchen Stellen auch recht gut tun. Aber unterm Strich ist das neue Album angenehme, wenn auch nicht sonderlich fordernde Thrash-Metal-Ware, die man zwischen dem Genuss einiger Klassiker gerne auch mal zur erneuten Erdung auflegen kann. Viel mehr ist es aber, und das muss man auch ganz klar sagen, momentan nicht.



Anspieltipps: Graveyard Rock, Virgin Sacrifice