Das Gesamtwerk auf einem einzigen Silberling!

Bei meiner ersten Begegnung mit BLACK MASS OF ABSU war die Band bereits an ihrem eigentlichen Zenit angelangt: Als verrohtes Konstrukt und Antithese zum klassischen Songwriting des Black Metals der zweiten Generation hatte die Truppe in den 90ern eine kurze Hochphase, die im Underground vor allem deshalb gewürdigt wurde, weil sich die Herren aus Buffalo von keinem Trend leiten ließen - und zumindest in der Vermischung aus Sludge-, Noise- und Black-Metal-Elementen ihrer Zeit ein wenig voraus waren. Anno 2000 erschien mit 'Looting The Tomb Of The Aramathean' schließlich das letzte Werk der polarisierenden Einzelkämpfer - doch ob es tatsächlich auch das letzte bleiben soll?

Zumindest hat sich BLACK MASS OF ABSU in den folgenden zwei Dekaden nie offiziell aufgelöst und erst zuletzt wieder Gerüchte befeuert, dass irgendwann doch wieder neues Material geliefert werden könnte. Bis dahin kann man sich jedoch nun noch einmal auf den kompletten Katalog der Underground-Legende stürzen, der kürzlich auf einer einzigen Scheibe festgehalten wurde. Die komplette Diskografie umfasst nicht nur besagte EP, sondern auch das längst nicht mehr verfügbare Demo und den ebenfalls vergriffenen Split mit GONKULATOR, der heute dreistellige Preise bei den einschlägigen Börsen erzielt.

Die Soundqualität mag zwar stellenweise bescheiden sein, weil die Band die ursprünglichen Versionen nicht noch einmal neu gemastert hat, doch dem Kultfaktor der immerhin 25 Stücke (darunter ein sehr eigenartiges Cover von TWISTED SISTERs 'Burn In Hell') tut dies natürlich keinen Abbruch. Die "Complete Discography 1995-2000" zeichnet das Bild einer verstörten, aber auch verstörenden Band nach, die Zeit ihrer aktiven Existenz nie in dem Maße gewürdigt wurde, wie sie es eigentlich verdient hat. Mit der Retrospektive kann man sich noch einmal neu überzeugen, dass BLACK MASS OF ABSU im entsprechenden Zeitraum Außergewöhnliches zustande gebracht hat - und im Stillen hoffen, dass die Initialzündung für eine erneute Zusammenkunft von dieser Compilation endgültig ausgelöst wird.