Ein großer Brocken zu einem bemerkenswerten Albumauftakt

Brighton scheint für viele britische Indie-Bands immer noch das musikalische Mekka zu sein. Unzählige Acts aus der Studentenstadt säumen das Feld in der Indpendent-Szene und verschaffen gerade dem anspruchsvolleren Publikum immer wieder neue Bereicherungen, wenn es um den Genuss frisch geschlüpfter Combos geht.



BLACK PEAKS zählt zweifelsohne ebenfalls zu dieser erlesenen Riege und kann bereits zum Release des Debüts ein gehöriges Maß an Eigenständigkeit für sich beanspruchen. Irgendwo zwischen melodischem Hardcore, vertracktem Post-Core und minimalistischem Djent hat die Truppe ihre vorläufige Heimat gefunden, in der sie schließlich die "Statues" aufstellt, von denen ihr Werdegang auch in Jahren noch geprägt werden soll. Die Songs sind intelligent arrangiert, bieten ein paar Widerhaken, aber eben auch genügend progressive Elemente, um "Statues" schnellstens in einen gehörigen Brocken zu verwandeln, den man nicht mal eben so im Schongang konsumiert. Die Band nutzt dabei nicht die brachialen Effekte vieler Kollegen, sondern fährt einen alternativ rockigen Sound, der zwischen gelegentlicher Zerbrechlichkeit und forscher Entschlossenheit das ganze Spektrum aufbaut. Die Rhythmusarbeit ist dabei oftmals das Zünglein an der Waage, da sie melancholische Elemente gerne mal durchkreuzt und eben auch die Breaks passend einfügt, welche die vielen Fragmente immer wieder ins Wanken bringen - allerdings mit positivem Feedback. Denn die Übergänge sind überaus fließend und befeuern das emotionale Konstrukt immer wieder mit neuen Ambitionen, was sich gerade im mittleren Teil des Albums bemerkbar macht. Kompositionen wie 'Say You Will', 'Saviour' und 'Statues Of Shame' werden immer wieder aus den Angeln gehoben, verlieren aber das inhaltliche Ziel nicht aus den Augen und sind Mainstream-Prog mit meisterhafter Melodieführung und ausgefallener Dramaturgie.



Doch man kann "Statues" letztendlich ohnehin nicht auf bestimmte Momente beschränken, weil die Tiefenwirkung des Albums im Gesamtkontext zu sehen ist - und hier sind die Brighton-Boys nicht nur präzise Instrumentalisten, sondern auch grandiose Songwriter, die von der ersten bis zur letzten Sekunde eine immense Spannung aufbauen und diese auch im Nachhall von "Statues" noch bestehen lassen. BLACK PEAKS feiert folgerichtig einen glänzenden Auftakt, für den sich die Band selbst gebührend feiern darf!



Anspieltipps: Say You Will, Statues Of Shame, Drone