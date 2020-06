So eingängig kann Stoner Rock klingen!

An Ideen scheint es diesen Römern ebenso wenig zu mangeln wie an Einsatzwillen. So kredenzt die Formation aus dem Stadtteil Lazio ihren inzwischen siebten Longplayer und hat dazu auch noch diverse weitere Singles und Split-Veröffentlichungen vorzuweisen. Auch an der Live-Front war die Truppe in den 15 Jahren Existenz überaus aktiv, weshalb der Name BLACK RAINBOWS zumindest europaweit auch ein durchaus geläufiger ist.

Die von der Band selbst gewählte Bezeichnung "Heavy Psych 70's Stoner Fuzz Space Rock" trifft selbstredend noch immer zu, doch wie schon zuletzt auf "Pandaemonium" ist zu bemerken, dass bei BLACK RAINBOWS mittlerweile eher "Heavy" und "Rock" im Fokus stehen und die Tracks wesentlich geradliniger und direkter angelegt sind als das in der Frühzeit der Fall gewesen ist. Diese Herangehensweise hat sich durchaus auch auf das Vortragstempo ausgewirkt, wie die Römer gleich zu Beginn mit dem mitreißenden Up-Tempo-Brecher 'At Midnight You Cry' unter Beweis stellen.

Doch auch an Kompositionen im unteren Geschwindigkeitsbereich mangelt es nicht, und auch diverse Space Rock-Ausflüge sind immer noch zu erleben. Allen voran 'Universal Phase' hinterlässt den Eindruck, das Trio hätte sich inspiriert von den frühen BLACK SABBATH und den jungen MONSTER MAGNET in den Proberaum gesperrt, um dieses Space/Doom-Epos in die Welt zu setzen. Dieser Session dürfte auch 'Master Rocket Power Blast' entstammen, während sich bei der eigenwilligen, aber nicht minder imposanten Prog-Rock-Schlagseite von 'Hypnotized By The Solenoid' durchaus die Frage stellt, ob denn etwa HÄLLAS zu Besuch gewesen ist.

An Eigenständigkeit mangelt es deswegen allerdings nicht - vor allem dann nicht, wenn die Jungs ihr Gebräu weniger durch Fuzz-Gitarren, sondern durch eher geradlinige und dezent bluesige Riffs zu gestalten wissen und zudem Hooks aus dem Ärmel schütteln, die für eine solche Gangart wahrlich nicht alltäglich sind. Dadurch hat es BLACK RAINBOWS nämlich gleich mehrfach geschafft, überraschend eingängige Tracks zu kredenzen. Nicht zuletzt dadurch entpuppen sich das lässig-lockere 'Radio 666' sowie das knarzig-bluesige 'Isolation' sogar als nachhaltige Ohrwürmchen vor dem Herrn.

Man kann BLACK RAINBOWS zu diesem Album (das übrigens in ein mehr als nur ansehnliches Artwork gehüllt wurde!) nur gratulieren, denn die Kunst, Stoner-/Desert-/Heavy-Rock-Sounds dermaßen zugänglich zu gestalten, muss man erst einmal beherrschen!