Unverändert unvorhersehbar

Seit knapp 15 Jahren steht dieses Unternehmen für brachiale Psychedelic-Sounds und hat in dieser Zeit nicht nur den bereits sechsten Longplayer (zu denen auch noch diverse EP- und Split-Veröffentlichungen gekommen sind) startklar gemacht, sondern darüber hinaus auch durch intensives Touring Fans auf sich aufmerksam machen können.



An Motivation mangelt es der Truppe aus Rom also definitiv nicht, noch weniger aber offenbar an Ideen. Schließlich klingt auch der neue Dreher überaus beseelt und inspiriert und weiß die gesamte Spielzeit über mitzureißen. Stilistisch zeigt sich die Band unverändert und ist zudem auch immer noch absolut unvorhersehbar.



Daher kann man davon ausgehen, dass so mancher der neuen Songs, sollte er denn Teil einer Live-Show sein, auf der Bühne dezenten Veränderungen unterliegen wird. Das jedoch ist noch Zukunftsmusik und wird bei Gelegenheit gesondert betrachtet. Kein Thema, zumal es das in der Gegenwart von BLACK RAINBOWS präsentierte Material wahrlich in sich hat. Auch "Pandaemonium" ist ein wahrer Leckerbissen für alle Connaisseure geworden, die sich an fetzigem Garagen-Rock mit Psychedelica-Schlagseite im Stil der frühen MONSTER MAGNET ebenso ergötzen können, wie an furztrockenen Desert und Stoner Rock-Elaboraten mit permanent auf "Fuzz" getrimmten Gitarren.



Dass die Riffs bisweilen an Großmeister Iommi denken lassen, ist bei BLACK RAINBOWS ebenso wenig neu wie der fast schon dominant donnernde Bass von Giuseppe Guglielmino, der schon auf dem letzten Dreher "Stellar Prophecy" durch seinen markanten Sound die zwingende Notwendigkeit einer Bass-Gitarre in der Rockmusik untermauert hat. Nicht zuletzt sein Beitrag lässt "Pandaemonium" auch zum bislang wohl kompaktesten Werk der Römer werden und sollte abermals neue Fans auf BLACK RAINBOWS aufmerksam machen.



Selbstredend wird aber auch die eingeschworene Klientel bestens bedient, denn trotz deutlich geringerem Anteil an ausufernden Psychedelic-Fragmenten ist sich die Formation treu geblieben und liefert ausnahmslos hingebungsvoll intonierte Songs, die den Zuhörer auf Anhieb mitreißen!