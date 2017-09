Viel versprechend!

Die ersten Anzeichen dafür, dass BLACK ROYAL mit einem ziemlich dick aufgepumptem Mix aus Heavy Rock, Death Metal und typisch finnischer Folklore (AMORPHIS lässt mehrfach grüßen) auf lokaler Ebene Erfolg haben dürfte, gab es schon bei den beiden EPs, die der Vierer aus Tampere in den letzten zwei Jahren herausgegeben hat. Nun steht endlich auch das offizielle Full-Length-Debüt in der Pipeline, doch die Band lässt es sich nicht nehmen, vorab schon einmal eine 7" auszukoppeln, auf der sie zwei ihrer bislang besten Kompositionen hinterlassen hat:



Den Auftakt macht das einprägsame Titelstück, das insgesamt auch der rauere der beiden enthaltenen Tracks ist. Dicke Gitarren, coole Riffs, ein gelegentlich tödlicher Punch und eben jener Bezug zur Frühphase von AMORPHIS: Ja, so schmeckt das! Die zweite Nummer ist indes diejenige mit dem größeren Hitpotenzial; 'Reformation' etabliert eine feine Hookline, bewahrt jedoch den recht dreckigen Sound, lässt sich stimmungstechnisch aber durch einige Tasteneinsprengsel unterstützen - toller Song!



Insofern bleibt zu hoffen, dass sich die Band nicht mehr allzu viel Zeit lässt, bis sie die erste vollwertige Scheibe in den Orbit schießt. "Dying Star" ist der perfekte Appetizer eines hoffentlich nicht minder perfekten ersten Albums!