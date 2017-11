Das Ende einer Ära.

Erst vor kurzem hatte ich große Freude daran, mich im Rahmen der "Ten Year War"-Box durch die erste Dekade der BLACK SABBATH-Diskographie hören zu dürfen. Von den acht Alben aus den Siebzigern in der legendären Ozzy/Iommi/Geezer/Ward-Besetzung darf man heute wohl immer noch sechs mit Fug und Recht als Klassiker bezeichnen.



Nun geht also nicht nur die 2011 erfolgte Reunion zu Ende, sondern BLACK SABBATH hat ganz offiziell den allerletzten Gig im heimatlichen Birmingham gespielt. Am 02. und am 04. Februar diesen Jahres war es so weit. Und es hätte wohl kaum einen würdigeren Rahmen geben können. Die Genting Arena fasst ca. 15.000 Menschen und war an beiden Abenden bis auf den allerletzten Platz gefüllt.



Und die in die Tage gekommenen Herren bieten ein wahrlich spektakuläre Show. Klar, der Bewegungsradius von Tony Iommi und Geezer Butler ist eher überschaubar, aber zumindest Ozzy hüpft und läuft über die Bühne, klatscht unbeholfen und wirkt beinahe kindlich in seiner Freude, was ihn nur noch sympathischer macht.



Spektakulär ist dann auch eher die Songauswahl, die sich auf die ersten sieben Alben beschränkt und dabei ein paar Songs in petto hat, die vielleicht nicht unbedingt zu erwarten waren. Sechs Songs von "Paranoid" sind natürlich schon fast Pflicht, aber 'Under The Sun/Every Day Comes And Goes' oder auch 'Into The Void' hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, zumal mit 'Hole In The Sky' oder 'Symptom Of The Universe' und diversen anderen viele Klassiker fehlen. Auch wenn die Band für alle Klassiker natürlich mindestens drei Stunden hätte auf der Bühne stehen müssen.



Doch die Show hat einfach einen super Fluss und so macht das auch am heimischen TV von vorne bis hinten unglaublich viel Spaß. Feuerfontänen, große Leinwände, brillante Lichtshow, dazu ein hampelnder Ozzy, der einfach ein extrem cooler Frontmann ist; Metaller-Herz, was willst du mehr?



Die Deluxe-Box enthält neben dem Konzert als BluRay, DVD und 2-CD auch noch eine CD mit fünf Songs von "The Angelic Sessions", die ein paar Tage nach der letzten Show live im Studio aufgenommen wurden und auch als Bonus auf BluRay/DVD enthalten sind. Darüberhinaus noch einen Pin vom geflügelten Dämonen, drei Plektren, ein "The End"-Tourpass und ein 32-seitiges Heft mit vielen Fotos und Liner-Notes von Kory Grow vom "Rolling Stone". Das ganz kommt in einer glänzenden, gespiegelten Box im DVD-Format. Sehr stylisch.



Ganz klar, Fans von BLACK SABBATH müssen diesen ohne Übertreibung historischen Moment der Heavy-Metal-Geschichte in ihrem Schrank stehen haben. Da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben.