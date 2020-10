Monoton ohne Ende, und das mit voller Absicht.

Wahlweise mühselig oder gleichgültig ackert man sich durch die sechs Nummern auf "Earth Project", dem neuen Album von BLACK SATURN & GROSSO GADGETTO, und ein solch zähes Hörerlebnis haben der US-Amerikaner Ned Jackson und sein Konterpart, der Franzose Grosso Gadgetto, wohl auch erschaffen wollen.



Schleppende Industrial-Grooves wühlen sich durch flächig dröhnende Drone-Soundscapes, darin tauchen immer wieder hypnotisierend wiederholte Spoken-Word-Passagen und diverse elektronisch erschaffene Klangeffekte auf. Keine Zuspitzungen, kaum Abwechslung, nur dieser ewiggleiche und beständig malmende Strudel aus Hip-Hop-Resten, Synthesizer-Dauerschleifen und beklemmender Düsternis. Die meisten Hörerinnen und Hörer dürfte diese Art von Musik in erster Linie einschläfern, allerdings will auch eine gewisse Restfaszination nicht weichen. Irgendetwas Packendes weist das an sich unglaublich langweilige "Earth Project" nämlich doch auf. Vielleicht hören wir hier ja den Soundtrack eines Avantgarde-SciFi-Kunstwerkes, oder die Dauerbeschallung einer Katakomben-Dark-Wave-Messe. Nicht uninteressant, aber eben auch monoton ohne Ende.