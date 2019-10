Tribut an die Vergangenheit, zweiter Teil.

Die Kentucky-Rocker sind zurück und haben mit dem zweiten Teil ihrer "Black To Blues"-Serie auch ein ordentliches Pfund am Start. Bereits 2017 konnte der erste Teil mit neu interpretierten BLACK STONE CHERRY-Versionen diverser Blues-Evergreens von MUDDY WATERS, HOWLIN' WOLF, FREDDIE KING und ALBERT KING auftrumpfen und bei dem Blick auf die Trackliste des vorliegenden Teils darf man wieder Großes erwarten.

"Black To Blues – Volume 2" knüpft nahtlos dort an, wo Chris Robertson und Co. ihre Herzensangelegenheit vor zwei Jahren beendeten. Harter, deftiger Blues, perfekt auf das Southern-Country-Geflecht bisheriger BLACK STONE CHERRY-Songs gemünzt, Songs, die sich zwar nahe am jeweiligen Original halten, aber dennoch die klare Handschrift aus Kentucky haben, und Momente, die einen zumindest für einige Minuten die alltägliche Hektik vergessen lassen.

Da HOWLIN' WOLF einen großen Einfluss auf BLACK STONE CHERRY hatte, ist auch diesmal mit 'Down In The Bottom' ein Song des Altmeisters vertreten. Des Weiteren können auch das kaltschnäuzige 'Death Letter Blues' und das nicht minder geniale 'Me And The Devil Blues' über alle Maßen überzeugen. Doch auch OTIS RUSH und ELMORE JAMES bekommen eine mehr als gelungene Frischzellenkur. Einzig die einleitende FREDDIE KING-Nummer 'Big Legged Woman' will nicht so ganz zünden. Doch das ist Meckern auf hohem Niveau, schließlich macht das Song-Sextett als Ganzes eben eine mehr als tolle Figur.

So kann man beide "Black To Blues"-Parts als große Liebeserklärung an den guten, alten Blues Rock ansehen: Es sind nicht lediglich irgendwelche lieblosen Cover-Versionen, sondern vorliegend mehr sechs Hommagen an ein großes Genre, ohne das die heutige Rockwelt, wie wir sie kennen, wohl nicht existieren würde. Mit wie viel Herzblut, Hingabe und Seele BLACK STONE CHERRY das Song-Sextett mit Leben füllt, ist wirklich ganz großes Kino, doch wenn man sich die bisherige Schaffensphase der Jungs anguckt, dann keinesfalls verwunderlich. Wenn sie nämlich etwas anpacken, dann richtig, und so ist auch "Black To Blues Volume 2" eine Veröffentlichung, die sich lohnt.