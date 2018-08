Sehr eindimensionales Sludge-/Punk-Gedresche.

BLACK TUSK aus Savannah/USA musizierte bisher unter meinem Radar, dabei hat das Trio bisher fünf Alben veröffentlicht und haut nun mit Album Nr. 6, das auf den Namen "T.B.C.T" (Taking Care Of Black Tusk) einen brachialen Sludge-Hardcore-Punk-Batzen vor den Latz.

Es wütet, lärmt und kracht aus allen Ecken, der Energiepegel der dutzend Songs ist beachtlich hoch. Damit läuft das Album aber leider auch Gefahr, sehr einseitig auszufallen, denn die Dynamik bewegt sich lediglich zwischen "an" und "Pause zwischen den Tracks", was auch für Freunde der quietschenden Gitarren sehr zermürbend auf Albumlänge sein kann. Randnotiz: Das neue MANTAR-Album, das auch dieser Tage erscheint, zeigt, dass auch Sludge Dynamik kennt. Am besten gelingt es BLACK TUSK dann zu überzeugen, wenn das simple Akkordgeschrubbe verlassen wird und richtige Riffs und packende Grooves entstehen, wie in 'Closed Eye', 'Scalped' und der herausragendsten Nummer 'Rest With The Dead' - davon gerne mehr. Einziges instrumentales Manko bleibt allerdings das immer wieder leicht hinterherhechelnde Schlagzeugspiel James Mays, was schade ist, da dadurch viel Drive verloren geht.

Unterm berühmten Strich ist "T.B.C.T" leider ein sehr eindimensionales Album geworden, dem ich nicht viel abgewinnen kann. Ja, ich habe gar den Eindruck, dass es sich BLACK TUSK etwas zu leicht gemacht hat, denn oft gehen die Songs von einem in den nächstenu über, ohne einen Widerhaken gesetzt zu haben. In Sphären CROWBARs oder EYEHATEGODs zu gelangen, gelingt BLACK TUSK mit "T.B.C.T" so leider nicht.