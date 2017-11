Dark Jazz ist krank - und spannend!

Erinnert sich noch jemand an die verstörenden Jazz-Improvisationen, die im Intro der ersten vier "Homeland"-Staffeln erklungen sind? Und gehen die Erinnerungen womöglich so weit zurück, dass man das krankhaft anmutende, hypnotische und dennoch anziehende Konstrukt des Soundtracks sofort wieder fühlen kann, wenn man in der Zeit zurückreist?



Falls dem so ist, sei wärmstens empfohlen, sich auch mal etwas näher mit dem Material von BLACK WINE ORDER zu beschäftigen, das vielleicht nicht ganz so experimentell und verschlüsselt aus den Boxen schallt, mit seinen eigenartigen, finsteren Jazz-Arrangements aber in eine ähnliche Kerbe schlägt. Mit "DIRT" haben die Franzosen nun ein Album erstellt, das einerseits den Minimalisumus lebt und abgesehen von einigen hintergründigen Samples und einer Reihe verzerrter Disharmonien sehr spartanisch auftritt, andererseits aber eben auch diese abschreckende, bizarre Atmosphäre wiederherstellt, die man in der TV-Serie irgendwann regelrecht greifen konnte.



In der Regel sollte man nun vielleicht noch näher beschreiben, in welche Richtung die Band ihr Material führt, wie sehr sie alles entschleunigt und wie viel sie mit vergleichsweise wenig Technik und ohne großes instrumentales Brimborium auszusagen vermag. Aber BLACK WINE ORDER ist so freundlich und stellt das neue Werk zum kostenlosen Download zur Verfügung und gibt jedem eine Gratis-Kostprobe dessen, was Dark Jazz in seiner entschlackten Form bewirken kann. Und das ist in der Tat bemerkwenswert. Aber bitte hört selbst und checkt die Bandcamp-Page!



Anspieltipps: 1870 Modern Mithra, Devotee