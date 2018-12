Bands wie BLACKDRAFT gehört die Zukunft!

Mit dem 2016 quasi in Eigenregie veröffentlichten Debüt "Recipe Of Pain" gelang BLACKDRAFT ein Einstand nach Maß, wie die überwiegend positiven Reaktionen auf das Erstlingswerk sowohl von Presse als auch Fans belegen. Dies führte letztendlich auch dazu, dass das dänische Label Mighty Music auf die norddeutsche Truppe aufmerksam wurde und sie unter Vertrag nahm. Mit "The Quest" hat man jetzt die Nachfolgescheibe am Start. Dabei handelt es sich um ein Konzeptalbum in dem die Geschichte der Forscherin Runa Ágústsson aus Hamburg erzählt wird, die sich auf den Weg nach Island macht, um von dort aus eine Reise in die Tiefsee zu starten. Im Zuge ihres Abenteuers trifft sie auf starke, seltsame und unheimliche Charaktere, sowie phantastische Tiefseekreaturen und nimmt die Hörer mit in die kalten, mit bösen Geheimnissen gefüllten Abgründe.



Diese Story wird auf "The Quest" musikalisch hervorragend umgesetzt. Durch einen geschickten Wechsel zwischen immer richtig dosiertem Härtegrad und melodiösen Parts wird der Hörer unweigerlich in die Geschichte hineingezogen. Sängerin Julia Dorothee Wallenius übernimmt hierbei die Hauptrolle und überzeugt mir einer wahnsinns Rockröhre. Damit hebt man sich bei BLACKDRAFT von einem Großteil anderer sogenannter Female Fronted Bands in positivem Sinne ab. Nicht, dass ich etwas gegen diesen süßlichen bis opernhaften weiblichen Gesang hätte, aber ein bisschen Abwechslung schadet diesem Genre definitv nicht. Den männliche Gegenpart zu Julia übernimmt Leadgitarrist Karsten Wallenius mit perfekt akzentuierten Growls. Von denen bin ich prinzipiell nicht der größte Freund, aber so wie sie hier eingesetzt werden, kann selbst ein Traditionalist wie ich damit leben, ja er findet sogar Gefallen daran.



Nicht unerwähnt soll bleiben, dass "The Quest" zwar ein Konzeptalbum ist, aber die einzelnen Stücke auch sehr gut für sich allein funktionieren. Somit wird auch jeder, der damit nichts anfangen kann, an dieser geilen Scheibe ohne Ausfälle seinen Gefallen finden. Mit der Existenz von Bands wie BLACKDRAFT muss man sich um die Zukunft von Metal aus deutschen Landen bestimmt keine Sorgen machen.



Anspieltipps: Discover Beauty, Graveyard, Fight