Gut, aber auch gut genug?

Geschlagene fünf Jahre hat BLACKEST-Mastermind Arant damit zugebracht, die Tracks für das erste Werk seiner Combo zu komponieren. Anscheinend hat er währenddessen immer wieder gerätselt, wie er die Scheibe einerseits vielschichtig gestalten, andererseits aber auch homogen und mit einer dichten Atmosphäre überziehen kann. Das Resultat ist zumindest in den ersten Durchgängen noch arg verworren; BLACKEST versteht sich schon als Black-Metal-Combo mit klaren Death-Metal-Verweisen, kann sich aber noch nicht dazu durchringen, den Willkommensgruß der finsteren Szene anzunehmen und alle Nebengeräusche abzuschalten.

Im Klartext heißt das, dass "Dawning Of The Black" keine klaren stilistischen Vorgaben erfüllt, sondern immer wieder in die extremen Subgenres schielt, um zum Erfolg zu kommen. Neben vereinzelten Querverweisen in den Todesblei-Sektor sind dies aber auch Versatzstücke aus dem progressiven Bereich, die beispielsweise im elfminütigen Instrumental 'Remembrance' zum Tragen kommen. Doch gerade hier zeigt sich der Zwiespalt des Masterminds am deutlichsten; Arant will Anspruch und Purismus unter einen Hut bringen, was sich angesichts der unterschiedlichen Motive aber kaum miteinander verbinden lässt. Geht die Band den Weg des direkten Widerstands und spielt zielstrebigen Black Metal, ist die Welt auf "Dawning Of The Black" absolut in Ordnung. Beginnt man allerdings, hier und dort zu experimentieren, ist sofort der Schlendrian drin, weil der Fokus immer wieder kurzzeitig verloren geht.

Dass "Dawning Of The Black" am Ende trotz einiger Einschränkungen (knappe Spielzeit, wenig stringentes Songwriting) dennoch Applaus bekommt, liegt daran, dass diejenigen Tracks, die gefallen, zeitweise echt begeistern. Man könnte auch sagen, der Anfang ist gemacht, jedoch muss BLACKEST bei der Detailarbeit noch einiges an Boden gut machen, um durchweg konkurrenzfähig zu sein. Aber wir sprechen hier über ein Debüt - und für ein solches ist der Output absolut in Ordnung!

Anspieltipps: Mortal Curse, The Rise Of Ashes