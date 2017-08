Kann man durchaus mit arbeiten!

Lange, lange hat es gedauert, bis die Niedersachsen von BLACKLIST LTD. endlich mit neuem Material um die Ecke schielen. Schließlich hat "B", das bis dato letzte Album der Jungs, schon stolze neun Jahre auf dem Buckel. Und so bleibt zu hoffen, dass nach der "Still Limited"-Veröffentlichung der Zug wieder ein wenig an Fahrt aufnimmt. Denn die Mucke auf Album Nummer drei kann sich durchaus hören lassen.

Zu bestaunen gibt es eine deftige, konsequente Mixtur aus energischem Thrash Metal und leicht melodischem Metalcore. Gepaart mit düsteren Shouts und sogar einigen Clean-Passagen sowie einem gewissen Gespür für coolen Groove hat "Still Limited" schon einiges zu bieten. Mit Stücken wie dem straighten 'Preach The Faith', 'Hours' oder auch dem 'Little Servant/Just A Word'-Doppelschlag kann BLACKLST LTD. um Sänger Bally schon einigermaßen punkten.

Obwohl die gewissen Über-Hits, die ein Album aus diesem Genre haben müsste, um sowohl nachhaltig zu bestehen als sich auch aus der Masse positiv hervorzuheben, noch ein wenig auf der Strecke bleiben und einige Songs partout nicht zünden wollen, muss man der Band attestieren, dass sie weiß, was sie auf "Still Limited" so verrichtet. Melodien und Härte hier, thrashiges Riffing und das typische Metalcore-Feeling dort – die Mischung macht es eben. Und da kommt BLACKLIST LTD. sicherlich auch die jahrelange Erfahrung zugute.