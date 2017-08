To The Moon And Back - 20 Years And Beyond...

Die schwarznächtliche Dreifaltigkeit - mystisch, mittelalterlich, romantisch. <br />

20 Jahre ist es nun also her, als mit "Shadow Of The Moon" das erste Album von BLACKMORE'S NIGHT veröffentlicht wurde. Der erste Output einer – und das sollte sich in den Folgejahren bewahrheiten – einzigartigen Kooperation zweier sensationeller Musiker, die folglich nicht nur herausragende Musik veröffentlichten, sondern tatsächlich auch privat zueinanderfanden und daher umso authentischer sämtliche Herzen schmelzen ließ. Doch das ist eine andere Geschichte, denn um die letzten zwei Dekaden passend Revue passieren zu lassen, entführen uns Mr. Ritchie Blackmore und Mrs. Candice Night auf eine Zeitreise der besonderen Art.

Unter dem Titel "To The Moon And Back – 20 Years And Beyond…" erscheint ein üppiges 2-CD-Bündel, das selbst für Fans, die bereits alle neun Alben von BLACKMORE'S NIGHT ihr Eigen nennen dürfen, einen gewissen Mehrwert hat. Das Beste der letzten zwanzig Jahre – mittelalterliche Romantik, melancholische Renaissanceklänge, balladeske Mystik, der sinnliche und hochemotionale Gesang von Candice und das unnachahmliche Gitarrenspiel von Ritchie – hat auf dem ersten Rundling seinen Platz gefunden. Von 'Shadow Of The Moon' und 'Renaissance Faire' über 'Spanish Nights' und 'Ghost Of A Rose' bis hin zu 'Dandelion Wine' und der neunminütigen Live-Version von 'Home Again' werden sämtliche Kuschelrock-Hits des Duos berücksichtigt, kein Gassenhauer gerät in Vergessenheit, denn die 13 Stücke wurden scheinbar wohl überlegt und sehr schön aufeinander angepasst ausgewählt und nun Fans noch einmal in Erinnerung gerufen – oder Neueinsteiger im BLACKMORE'S NIGHT'schen Klanguniversum passend vorgestellt.

Doch kommen wir zum erwähnten Mehrwert für Fans, den wir auf der zweiten CD finden: Fünf noch nie veröffentlichte Neuversionen – insbesondere 'Somewhere Over The Sea' und 'Coming Home' sind hierbei äußerst gelungen, zwei weitere Bonustracks, die allerdings ein klein wenig hinter den Erwartungen zurückbleiben sowie fünf reine Instrumentaltracks der Band. Auch dies ist eine nette, aber nicht unbedingt zwingende Idee. Doch den Reiz macht darüber hinaus auch die aktuelle Single 'Land Of Hope And Glory', ein sehr schönes Gänsehaut-Stück, aus. So darf man summa summarum auch die zweite CD als gelungen bezeichnen.

In der Summe haben wir also zwei schöne Rundumblicke über das bisherige Schaffen der Blackmore/Night-Symbiose. Die Mischung macht es eben und speziell, wenn es ab Oktober/November wieder etwas frischer wird, die Pullover wieder zum Vorschein kommen, die verregneten Sonntage auch gerne mit der Liebsten auf der Couch verbracht werden, die gemeinsamen Augenblicke wieder viel mehr genossen werden, dann schlägt die Stunde von "To The Moon And Back – 20 Years And Beyond…".