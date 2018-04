Der Blitz trifft sein Ziel zum wiederholten Mal.

Auf den Süden der Republik war, ist und wird vermutlich auch künftig immer Verlass bleiben, wenn es sich um erstklassigen, melodischen Heavy Metal made in Germany handelt. BLACKSLASH aus dem beschaulichen Donaueschingen im Schwarzwald knüpft mit ihrem dritten Longplayer exakt dort an, wo ihr formidabler Vorgänger "Sinister Lightning" äußerst vielversprechend endete. Der große Unterschied zum Vorgänger besteht darin, dass den Jungs mit ihrer aktuellen Veröffentlichung der oftmals so wichtige Schritt nach vorne problemlos gelang. "Lightning Strikes Again“ zeigt einen natürlichen Weiterentwicklungsprozess was Produktion, Arrangements und Songwriting betrifft, ohne dabei jedoch ihre bisherigen Wurzeln zu verleugnen.



Ihr gitarrenorientierter Heavy Metal alter Schule weist oftmals Parallelen zu glorreichen IRON MAIDEN-Zeiten auf, als damalig ein junger Sangesbarde Namens Bruce Dickinson zur Band stieß. Das äußerst geschmackvolle Albumcover erweckt zudem direkt Assoziationen an MAIDENs Album "Somewhere In Time", welches zusätzlich noch hörbar durch die doppelläufigen Gitarren der Herren Haas und Hölderle sowie dem galoppierenden Bassspiel eines Alec Trojan untermauert wird. Mit Sänger Clemens Haas hat die Band zudem ein wahres Ass im Ärmel, der für den typischen BLACKSLASH-Sound nicht minder wichtig erscheint, als ein gewisser Herr Dickinson für IRON MAIDEN. Mit seinem formidablen, melodischen Gesang setzt er die Kompositionen perfekt in Szene und beschert BLACKSLASH darüber hinaus noch einen hohen Wiedererkennungswert. Nicht unerwähnt bleiben darf auch Schlagzeuger David Hofmeier, der einen guten Job erledigt und mit seinem Spiel für den nötigen Druck sorgt.



Die fünf jungen Schwarzwälder sind aber trotz der vorhandenen Querverweise an IRON MAIDEN meilenweit davon entfernt, als einfaches Plagiat der Band abgestempelt zu werden. Zu eigenständig klingen dann doch Nummern wie "Night City Street Lights", "Steel Held High" oder "Shine On", die auch immer wieder gekonnt den Spirit älterer RIOT versprühen. Unter der Prämisse gestartet, die Musik spielen zu wollen, die ihre Eltern damals schon hörten, kann man BLACKSLASH zur mehr als gelungenen Zielerreichung einfach nur ganz herzlich gratulieren.



"Lightning Strikes Again" bedient die Fraktion derer, die Twin-Gitarren-Parts, viel Melodie mit eingängigen Refrains und erstklassigen melodischen Gesang als gut befinden. Anspieltipps auf einem durchweg starken Album zu geben, erscheint fast unmöglich, müsste ich dennoch exemplarisch zwei Songs benennen, wären dies "Skyline Rider" und "Illuminate The Night".