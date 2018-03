Brutal ohne Ende!

Kompromisse sind den Jungs von BLACKWATER auch auf ihrem neuen Album mehr als fremd; "Weltgeist Corrupted" ist von Wut und Hass erfüllt und entpuppt sich schon nach wenigen Sekunden als Brachiallawine der ganz extremen Sorte. Die Band hat das Songwriting noch einmal komprimierter aufgestellt, die technischen Aspekte ein kleines bisschen in den Hintergrund gedrängt und stattdessen dem Inferno den Vorrang gegeben - kein großer Schritt, aber ein immens effizienter.



So kommt es nämlich, dass alle neun Kompositionen von "Weltgeist Corrupted" sofort in die Offensive gehen, den ultimativen Death-Metal-Blast initiieren, gleichzeitig aber auch noch einen kleinen Ausflug in den Core-Bereich unternehmen, der von ultrafetten Grooves gekennzeichnet ist. 'Pack' und 'Illusion' sind schon faast unmenschlich brutal, 'Free From Sin' und 'Clonal Expansion' kurz vor Ende gar eine echte Offenbarung in Sachen brachiale Tonkunst. Und die Zwischentöne? Die passen sich diesem Niveau an, sagen alles, was zu sagen ist, und verwenden dabei eine unmissverständlich aggressive Sprache.



Letzten Endes hat BLACKWATER die Zügel ein weiteres Mal in die Hand genommen und das Reittier namens Death Metal mit Gewalt gezähmt. Diese Band hat sich längst zur Eliteklasse hochgearbeitet und sieht dennoch den Anspruch, sich permanent zu verbessern. Was auf diesem phänomenalen Arschtritt auch deutlich zu erkennen ist... Weltgeist? Weltklasse!