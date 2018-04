Schwarze Texte + tödlicher Sound = geiles Material!

Titel und Bandname klingen nach fokussierter Blasphemie, doch inhaltlich sind die Chilenen von BLAMES GOD ihren Brüdern im Todesblei wesentlich näher als den weltweiten Schwarzwurzel-Vetretern. Bereits 2016 hatte die Band eine kurze Promo eingespielt und sich damit bei unterschiedlichen Labels beworben, bis dato aber keinen Deal an Land ziehen können. Die noch relativ junge Star Spawn Society hat sich die Jungs nun gegriffen und die Songs des Demos und der nachfolgenden Single "In The Flames Of Suffering" zusammengefügt und auf eine EP gepresst. Gut so!



Denn bei BLAMES GOD ist das Inferno Programm, und das in lyrischer und musikalischer Hinsicht. Die Südamerikaner knüppeln bevorzugt im Highspeed und machen im Laufe der gut gefüllten Viertelstunde auch nicht den Eindruck, als würde das extreme Geblaste noch Raum für Gefangene haben. Alle vier Tracks von "Christianity In Flames" sind brutal, pfeilschnell und dennoch abwechslungsreich - und damit hat die Band auch die entscheidende Hürde genommen. Denn technisches Vermögen und kompositorische Gewaltbereitschaft alleine reichen nur so lange aus, wie das Material spannend bleibt. Doch hier haben die Chilenen nicht viel zu befürchten, denn auch bei höchster Geschwindigkeit können selbst minimalste Tempovariationen noch einen klaren Effekt haben. "Christianity In Flames" macht's vor und wirbt um Hörer aus allen extremen Bereichen. Und ganz ehrlich: Ich werbe gerne mit!



Anspieltipps: Rejection To The Savior, Son's Spilled Blood