Der schwächste Teil der Trilogie.

Völlig unbemerkt hat BLAZE BAYLEY (Ex-IRON MAIDEN-Sänger) eine ziemlich starke Trilogie vorgelegt, die ihren Anfang schon 2016 nahm. 2017 folgte mit "Endure And Survive" der zweite Part. Und obwohl es sich wieder um ein gutes traditionelles Metal-Album handelt, ist es der schwächste Teil der "Infinite Entanglement"-Trilogie geworden.

Erst einmal möchte ich sagen, woran es nicht hapert: Die Optik ist wieder famos, das Artwork ist wirklich klasse geworden (dafür verantwortlich ist Ex-DR. LIVING DEAD-Sänger Andreas Sandberg). Auch die Produktion von Chris Appleton genügt höchstens Standards - er war für die gesamte Trilogie verantwortlich. Die No-Name-Backing-Band spielt alles kompetent ein, so dass es weiter verwundert, dass wir es nicht mit einer "echten" Band zu tun haben.

Im Vergleich sowohl zum Vorgänger als auch zum Nachfolger fällt allerdings das Songwriting leicht ab. Die Tracks sind fast durchgehend im Midtempo gehalten, unterscheiden sich dadurch nicht stark genug und können trotz unbestritten vorhandener Grundqualität nie so richtig mitreißen. Das ist jetzt beileibe kein Armutszeugnis und fällt auch umso mehr dadurch auf, dass die anderen beiden Alben der Trilogie eben etwas fesselnder sind. Aber in diesem Kontext ist das eben einfach immer ein bisschen weniger. Der einzige echte Ohrwurm, der mir dauerhaft nachgeht, ist 'The World Is Turning The Wrong Way'. Ansonsten gibt es weitere gute, aber eben keine sehr guten Nummern.

Dass sich das jetzt alles etwas negativ liest, hängt vor allem damit zusammen, dass ich das Album im Kontext der Trilogie höre, und da fällt es etwas ab. Ansonsten gilt weiter: Blaze hätte auch als Solo-Musiker mehr Aufmerksamkeit verdient. Hört hier rein und kauft euch am besten die ganze Trilogie! Ihr werdet nicht enttäuscht werden.



Anspieltipps: Escape Velocity, The World Is Turning The Wrong Way