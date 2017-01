Ex-MAIDEN-Sänger Blaze auf Solopfaden. Hörenswert und eigenständig!

BLAZE BAYLEY ist jedem Metalfan ein Begriff. Manche ärgern sich heute noch über seine Zeit bei IRON MAIDEN. Dabei sei hier noch mal betont: "The X-Factor" ist weiterhin ein großartiges Album, und "Virtual XI" krankt beileibe nicht nur am Gesang (der allerdings auch nicht das Gelbe vom Ei war). Seit der MAIDEN-Reunion ist BLAZE BAYLEY auf Solo-Pfaden unterwegs, mal nur mit seinem Vornamen, mal mit dem ganzen Namen. Dabei ist ihm leider nur mäßiger Erfolg beschieden - zu Unrecht, wie das immer noch aktuelle Album "Infinite Entanglement" zeigt. Mit eher unbekannten Session-Musikern aufgenommen, gibt es gut produzierten Heavy Metal, der natürlich stark an IRON MAIDEN erinnert, aber durch die charismatische Stimme von Mr. Bayley und kreatives Songwriting genügend Eigenständigkeit bietet.

Zuerst darf dem Hörer das wunderbare Artwork auffallen. Hier wurde ganze Arbeit geleistet, und die Musik mit den Sci-Fi-Texten wird stimmig wiedergegeben. Die Riffs von 'A Thousand Years' würden auch gut auf einer MAIDEN-Scheibe funktionierenM 'Stars Are Burning' wäre wahrscheinlich das Highlight auf "The Final Frontier" geworden. Die Scheibe klingt außerdem unheimlich tight, wie bei einer eingespielten Live-Band, und der Sound wirkt sehr organisch (auch hier würde die Scheibe zumindest "The Final Frontier" schlagen). Kaum zu glauben, dass lauter Session-Musiker im Studio dafür verantwortlich sind.

Alles in allem haben wir es natürlich nicht mit einem echten Meilenstein zu tun, aber: BLAZE BAYLEY sollte in der Szene viel mehr Beachtung erfahren. Viele geyhpte Newcomer putzt er mit dem starken Songmaterial locker weg, und auch manche Metal-Rentner würden sich über eine solche Scheibe freuen. Wenn ich mich da an die letzten Taten von JUDAS PRIEST oder HELLOWEEN zurück erinnern muss, läuft es mir kalt den Rücken runter. BLAZE BAYLEY bietet keine Perfektion, aber viel Leidenschaft und ziemlich starkes Songwriting. Ich finde, der typische KIT-Gänger sollte der Scheibe ebenso ein Ohr leihen wie der MAIDEN-Fan, der die letzten drei Jungfrauen-Alben etwas zu langatmig fand.

Schön finde ich, wie Blaze mit seiner Stimme Geschichten erzählt. Auch ohne jede Textzeile mitzulesen, kann ich Emotionen mitfühlen und einen alten Mann im Sessel Geschichten lesen hören. Zieht euch nur mal 'What Will Come' rein!

In meiner Gunst ist BLAZE BAYLEY mit dieser Scheibe jedenfalls deutlich gestiegen, und ich werde mich nach weiteren seiner Solo-Alben umschauen. 2017 soll zudem schon die nächste scheibe erscheinen. Ich freue mich drauf, denn ich erwarte nun mehr Qualitätsarbeit!

Anspieltipps: What Will Come, Stars Are Burning, Calling You Home.