The Redemption Of William Black (Infinite Entanglement Part III)

Abschluss einer starken Trilogie.

Mit "The Redemption Of William Black" beendet BLAZE BAYLEY die "Infinite Entanglement"-Trilogie. Schon das erste Album konnte voll überzeugen, während der Zweitling ein wenig schwächer war. Doch dieses Jahr geht Blaze noch mal in die Vollen und beschert uns ein großartiges traditionelles Metal-Album, das hoffentlich endlich dafür sorgt, dass dieser erstklassige Songwriter und Sänger etwas mehr Ansehen in seiner Szene erfährt.

Wieder gibt es ein großartiges Sci-Fi-Artwork und eine erstklassige Produktion, doch im Unterschied zum Vorgänger ist auch das Songmaterial wieder durchgehend stark. Schon der Opener 'Redeemer' ist ein fettes Brett, und Blaze weist einmal mehr nach, dass er ein emotionaler und erstklassiger Sänger ist. Der einstige Jungfrauenfronter hat zudem eine feine Hymne komponiert, die mit eindringlichen Gitarrenlinien ausgestattet ist. Was für ein Einstieg! Und im Großen und Ganzen kann dieses Niveau über 47 Minuten gehalten werden. Wie auf den Vorgängern arbeitet Blaze wieder mit relativ unbekannten Musikern und veröffentlicht das Scheibchen auf seinem eigenen Label. Viele Metal-Vertriebe haben es daher gar nicht im Sortiment. Unfassbar, dass keine größere Plattenfirma diese Albenreihe vermarkten möchte - vor allem, wenn man sich anschaut, was sonst teilweise für Schund gesigned wird.

Auch 'Are You Here' kann mitreißen. Die Kombi auf diesem Album lautet eigentlich meist: Großartige, emotional packende Gesangsleistung, hervorragende Produktion und bestechendes Songwriting kommen zusammen. Natürlich wird "Virtual XI" mit dieser Scheibe (und der ganzen Trilogie) locker in die Tonne gesteckt, aber Blaze kann auch mit den aktuellen Großtaten der Metal-Szene locker mithalten. Qualitativ müsste diese Scheibe am Ende des Jahres in Best-Of-Listen zu finden sein, aber aufgrund des ewigen Ex-MAIDEN-Stempels wird das wahrscheinlich mal wieder nicht klappen. Zu den weiteren Highlights gehören 'Prayers Of Light', eine wunderbar-melodische Hymne, sowie '18 Days', eine sehr maideneske Nummer. Auch 'Life Goes On' kann, auch aufgrund der harmonischen Vocals, überzeugen - und mit 'Eagle Spirit' gibt es zum Abschluss einen starken Rausschmeißer, der auch mit fast neun Minuten noch mitreißt.

Ihr merkt: Ich bin wieder ziemlich begeistert und möchte euch wärmstens empfehlen, dieses Album zu kaufen, es in eurem Freundeskreis zu promoten und die Vorgänger gleich mit einzusacken. Blaze ist ein Wahnsinnssänger und Songwriter und sollte endlich die Anerkennung erfahren, die ihm eigentlich zusteht!

Anspieltipps: Redeemer, Prayers Of Light, Eagle Spirit.