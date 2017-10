Generischer Traditionsstahl aus Russland.

Die Sankt-Petersburger BLAZING RUST hauen uns mit "Armed To Exist" ihr Debütalbum um die Ohren. Als Label konnten sie Pure Steel Records gewinnen, die ja manches Qualitätsalbum herausgebracht haben - und leider auch manche Stangenware.



Diese Scheibe gehört eher in die zweite Kategorie. Dabei ist handwerklich alles blendend gemacht. Es gibt einen ordentlichen Sänger, der sich aber nicht wirklich aus dem Einheitsbrei absetzen kann, dazu starke Riffs, eine fette, zeitgemäße Produktion, ein schönes Artwork... ich könnte so weitermachen.



Nach mehreren Durchläufen bleibt mir aber immer eine Frage hängen: Warum sollte ich ausgerechnet dieses Album kaufen, während hunderte weitere interessante Alben 2017 veröffentlicht werden? Und ich muss gestehen: Mir fällt kein Grund ein. Das ist nett gemacht, ich kann hier objektiv nichts schlecht finden. mAber das reicht heute einfach nicht mehr. Es gibt hunderte Veröffentlichungen in jedem Monat. Diese ist eben eine von ihnen. Natürlich können Fans von IRON MAIDEN, alten HELLOWEEN oder SAXON mal reinhören. Richtig mies ist das hier alles nicht. Aber wer braucht noch eine weitere durchschnittliche Trad-Metal-Scheibe? Ich jedenfalls nicht.



Anspieltipps: Hellbringer, Dying World, Blindfold.