Die EP in die Länge gestreckt.

Allzu viel Zeit wollen die Kanadier von BLEEKER nicht verschwenden, um mit ihrem Erstlingsvollwerk um die Ecke zu kommen. "Erase You" erscheint nur wenige Monate nach der Debüt-EP "Bleeker" und schlägt – wie sollte es auch anders sein – stilistisch in eine ähnliche Kerbe. Auch diesmal servieren uns die Nordamerikaner hundeschnauzencoolen Alternative Rock mit vielen Melodien, einem leicht punkigen Flair, einer gewissen Radiotauglichkeit und einigen Ecken und Kanten, die auf "Erase You" wirklich gut zum Vorschein kommen.

Dass die Jungs ihre Ideen gut in die Tat umgesetzt haben, steht außer Frage. Auch wenn das letzte Quäntchen, das Zünglein an der Waage, noch schmerzlich vermisst werden, machen Songs wie die forschen Rocker 'Erase You' und 'Free', sowie die dezent poppigen Züge in (Nomen est omen) 'Radio Radio' und 'Every Time You Call' einfach gehörigen Spaß. Doch beispielsweise auch die Sonnenscheinnummer 'Still Got Love' sowie das AOR-Stück 'Emergency' sollten angetestet werden, um das nicht gerade eindimensionale Unterfangen der BLEEKER-Jungs näher kennenzulernen. Dazu passt auch der balladeske 'Close My Eyes'-Schmachtfetzen.

Auch wenn es an manchen Ecken und Enden noch an den Feinheiten hapert, wenn manche Melodie noch nicht ganz so griffig, hier und dort die Riffs nicht punktgenau vorgetragen werden, so kann man BLEEKER um Fronter Taylor Perkins zumindest hinsichtlich Mentalität und Energie keinerlei Vorwürfe machen. Und solange dennoch anständige bis gute Songs am Ende herauskommen, dürfte man doch durchaus zufrieden mit dem vorliegenden Erstlingsalbum aus dem schönen Kanada sein, nicht wahr?