Ein Hoch auf den "Bourbon King"!

Woher die Inspiration für den Bandnamen stammt, sollte klar sein und wer bereits mit dieser Formation aus Trier vertraut ist, wird daher wissen, dass Heavy Rock mit reichlich Groove nicht nur in der "Papierform", sondern tatsächlich das Metier der Burschen ist. Damit ist BLESSED HELLRIDE bisher auch ganz gut gefahren, denn die seit der Gründung eingespielten beiden EPs fanden ebenso Anklang bei allen Rock-Begeisterten wie die kolportiert schweißtreibenden Gigs des Quintetts. Von daher war es auch nicht wirklich verwunderlich, dass die Crowdfunding-Kampagne für das erste Langeisen "Bastards & Outlaws" erfolgreich war. Die Songs davon scheinen obendrein auch Business-technisch für Aufsehen gesorgt zu haben, denn im Endeffekt wurde die Scheibe sogar über ein Label vertrieben und brachte erneut reichlich positives Feedback für BLESSED HELLRIDE.

Zwei Jahre später versucht man nun an diesen Erfolg anzuschließen und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn man "Bourbon King" nicht mit offenen Armen in Empfang nehmen würde. Schließlich fackelt die Truppe nicht lange, sondern gibt ordentlich Gas und liefert erneut eine von Beginn an lässig-rotzige Melange. Die ist aber nicht nur gefällig ausgefallen, sondern obendrein auch zwingend und animiert sofort zum Mitmachen. Der zumeist fett groovende, treibende Heavy Rock wird mehrfach von Southern Rock-Elementen aufgefettet, ebenso wird mit Slide-Gitarren und Blues-Zitaten für Abwechslung gesorgt. Das gelingt BLESSED HELLRIDE auch in den eher Tempo-reduzierten Tracks, die durch ihre Wucht im Endeffekt den Hörer aber ebenso beeindrucken wie die hurtigeren, geradlinigen Rock-Nummern.

Wie der Titel bereits erahnen lässt, nehmen sich die Jungs selbst und auch ihre Texte nicht ganz so zwingend, ähem, bierernst. Nicht zuletzt dadurch sollte "Bourbon King" auch mit zu den optimalen Party-Alben für die eröffnete Grill-Saison darstellen. Prost, Mahlzeit. BLESSED HELLRIDE, Yeah!