Erste Live-Erfahrungen sofort festgehalten!

Der Schritt vom Studioprojekt zur echten Live-Band hat bei BLIND EGO unglaublich lange gedauert: RPWL-Gitarrist Kalle Wallner hatte die Band bereits vor einer Dekade ins Rennen geschickt, um eine etwas Hardrock-konforme Variante des von ihm bevorzugten Prog-Sounds anzubieten, trotz durchweg starker Studioalben aber nicht einmal den Weg auf die Bühnen geschafft. Erst mit dem Release von "Liquid" war der Weg geebnet, endlich auch mal livehaftig vorstellig zu werden. Und zu diesem Anlass hat die skandinavische Combo gleich einmal die Kameras und Tonbänder angeschaltet, vielleicht auch aus der Befürchtung heraus, dass es wieder etwas länger dauern könnte, bis man sich in dieser Besetzung ein weiteres Mal würde präsentieren können.



Entgegen des irreführenden Titels ist "Liquid Live" jedoch nicht die vollständige Darbietung der letzten Platte. Der Schwerpunkt der in Hamburg und in der Loreley aufgezeichneten Nummern liegt zwar logischerweise auf "Liquid", jedoch finden auch Kompositionen älteren Datums ihren Weg ins Set, was angesichts der lange verschobenen Bühnenpremiere auch völlig angebracht erscheint. Schade ist allerdings, dass die Band kaum variiert und sich CD (Loreley) und DVD (Logo, Hamburg) nahezu komplett überschneiden. Und dennoch gibt es einige deutliche Unterschiede, die aber auch hier in der Natur der Sache liegen. Die Show aus der Hansestadt bietet einen sehr intimen Rahmen und vielleicht auch das perfekte Setting für eine BLIND EGO-Show, während die große Bühne in der Pfalz vielleicht auch deswegen ein wenig zu früh kommt, weil es der Band noch an entsprechender Erfahrung mangelt - zumindest in der kurz zuvor erneut veränderten Konstellation.

Und trotzdem sind beide Gigs ein echtes Fest; BLIND EGO kann sich auch live wunderbar behaupten, die vielen gebündelten Emotionen sofort einfangen und mit kleinen Improvisationen neue Akzente setzen. Das war sicherlich zu erwarten, aber es ist umso schöner, wenn es auch im Nachhinein bestätigt werden kann. Im Zweifelsfall würde ich die Studioalben zwar erst einmal vorziehen, aber es ist eigentlich ebenso Fakt, dass niemand bereuen wird, in dieses schmucke Doppelpack zu investieren. Hoffentlich kehrt die Band bald wieder für weitere Gigs zurück und gibt eine Zugabe!